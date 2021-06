Vettel-sjefen: – Vil vinne VM innen fem år

Aston Martin-sjef Otmar Szafnauer håper at teamet kan få verdensmesteren i Formel 1 allerede innen 2025. Men blir det med Sebastian Vettel (33) som fører?

ASTON MARTIN-JUBEL: Sebastian Vettel blir omfavnet av begeistrede teamkolleger etter 3. plass i Aserbajdsjan. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Otmar Szafnauer kommer med sine tanker i en videopressekonferanse med utvalgte medier, blant annet VG.

– Hvis vi kan bli en VM-utfordrer i løpet av tre-fire år, så ville det være en suksess. Å vinne VM i løpet av fem år ville jeg vurdere som suksessfylt, sier Otmar Szafnauer.

Hans «hoderegning» baserer seg på hva han har sett av andre Formel 1-team, og hvor lang tid de har trengt fra de har overtatt til et lag til de har klart å utvikle det til et toppteam.

– Vi kan se på de teamene som i senere tid har flere VM-gull etter hverandre. Mercedes trengte fire år tter at de kjøpte teamet fra Brawn, og så vidt jeg kan huske trengte Red Bull tre-fire år etter at de kjøpte Jaguar-teamet, sier Aston Martins Formel 1-sjef.

Kan det bli med Sebastian Vettel som fører? Han vil i så fall være 39 år ved utgangen av 2025.

Sebastian Vettel og Sergio Perez jublet begge etter å ha blitt nummer tre og nummer én i Aserbajdsjan. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Etter en trøblete start på 2021, går det nå stadig bedre for mannen som ble verdensmester fire ganger med Red Bull – og som mange trodde skulle bli tidenes Formel 1-fører. De siste to løpene har vært meget oppløftende for tyskeren: 5. plass i Monaco og 3. plass i Aserbajdsjan.

– Sebastian har utvidet vår tilnærming til jobben. Debrifingene våre har endret seg. Både Lance (Stroll) og hele teamet er glade for det, sier Szafnauer.

Vettel har 13 års erfaring fra Formel 1-sporten. Aston Martin er i 2021 for første gang i Formel 1 siden 1960. Det er det tidligere Racing Point-teamet som har fått nytt navn (og som tidligere var Force India, Spiker, Midland og Jordan).

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen svarer slik når vi spør Szafnauers forhåpninger om VM-gull allerede om fem år:

– Det tror jeg er for optimistisk, men om det nye regelverket med budsjett-tak og nye biler fungerer etter planen, så skal det bli enklere for de mindre teamene å hevde seg. At Aston Martin kan kjempe om en og annen seier ser jeg ikke bort fra, men jeg tror ikke de kan kjempe om VM-gull i kamp mot Mercedes, Red Bull og Ferrari.

Fakta VM-stillingen 1) Max Verstappen, Red Bull 105, 2) Lewis Hamilton, Mercedes 101, 3) Sergio Pérez, Red Bull 69, 4) Lando Norris, McLaren 66, 5) Charles Leclerc, Ferrari 52, 6) Valtteri Bottas, Mercedes 47, 7) Carlos Sainz, Ferrari 42, 8)Pierre Gasly, AlphaTauri 31, 9) Sebastian Vettel, Aston Martin 28, 10) Daniel Ricciardo, McLaren 26. Les mer

– Hva med Sebastian Vettels rolle?

– Vettel har vært en skygge av seg selv de siste par årene, men har nå imponert i et par løp. Om det er et tegn på at han er på vei tilbake til sitt gamle jeg, eller om det kun er tilfeldig, er for tidlig å si. Om jeg skal være ærlig tviler jeg på om Vettel kjører for Aston Martin om fem år når de har ambisjoner om å vinne VM.

