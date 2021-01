Mikkelsens krav til seg selv: – Må dominere i VM

Andreas Mikkelsen (31) briljerte i Rally Monte Carlo. Selv stiller rallystjernen knallharde krav til seg selv i VM 2021.

KJØRER FORT: Andreas Mikkelsen er suveren i sin klasse i Rally Monte Carlo denne helgen. Foto: NTB og Red Bull Content Pool

Først hadde han tre strake sesonger (2014, 2015 og 2016) med VM-bronse i den mest prestisjefylte klassen med Volkswagen. Etter det har det vært fire skuffende år for Andreas Mikkelsen. I 2020 var han knapt synlig på rallyveiene.

Nå er han tilbake for fullt.

– Han kjører veldig bra. Det er så kontrollert. Og han nyter godt av sin store erfaring, sier Petter Solberg, rallyverdensmester i 2003, om Mikkelsens prestasjon i Rally Monte Carlo denne helgen.

Mikkelsen har vært fullstendig suveren i sin Skoda Fabia. Ingen i klassen har vært i nærheten av nordmannen, og han har også slått enkelte av førerne i den såkalte WRC-klassen, det vil si de sterkeste bilene. Han ble nummer syv totalt - og slo dermed også et par av bilene i den gjeveste klassen.

– Normalt sett skal det ikke være mulig å hevde seg med en såkalte RC2-bil mot dem, men når det er litt vanskelige forhold får ikke WRC-bilene utnyttet at de har langt mer motorkraft. Så da er det mulig.

– Føler du at du beviser hva du kan nå?

– Ja, jeg vil jo tilbake til WRC-klassen. Den eneste måten å gjøre det på er at jeg må dominere i VM i WRC2-klassen. Jeg må stille først i rekken om jeg skal ha noen mulighet til å få et sete i WRC-klassen. Og alt ser veldig bra ut så langt.

Selv Oliver Solberg (19) kom langt bak Mikkelsen i Rally Monte Carlo. Avstanden ned til Solberg lå an til å bli rundt tre minutter, men så kjørte Solberg av veien på avslutningsprøven og kom ikke til mål. Begge kjører såkalte RC2-biler.

– Jeg skal kjøre syv VM-løp, det er reglene for mesterskapet i WRC2, forteller Mikkelsen.

Mikkelsen er ekstremt fornøyd med sin Skoda Fabia - og han legger heller ikke skjul på at det ikke fungerte da han kjørte for Hyundai-teamet:

– Bilen passer meg som hånd i hanske Det føles veldig, veldig deilig. Jeg føler at jeg går i ett med bilen. I Hyundai-tiden hadde jeg aldri den følelsen som jeg har nå.

– Jeg føler at bilen gjør det jeg vil. Det er så bra.

Mikkelsen skal både kjøre VM og EM i 2021, og i tillegg skal han være med på utviklingen av en ny Skoda, også den bygget på Fabia.

Nytt er det også at Mikkelsen har Ola Fløene som sin kartleser. Det vil si - det er gammelt nytt. For dette er tredje gangen disse to starter et samarbeid.

– Det er veldig hyggelig å ha Ola ved siden av meg. Vi kjenner hverandre godt og har en historie sammen, sier Mikkelsen.

Den historien handler blant annet om at de har vunnet ett VM-løp i WRC-klassen sammen.

– Det var viktig for meg å få en i kartleserstolen som kunne levere med en gang. Valget falt veldig naturlig. Ola er ekstremt dyktig og har levert fra første meter.

PS: Verken Ole Kristian Veiby eller Mads Østberg kjørte Rally Monte Carlo, men Veiby skal kjøre for Hyundai-teamet og Østberg for Citroën denne sesongen.

