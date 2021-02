Junker-agent fyrer løs mot Glimt: – Aldri i mitt liv opplevd noe lignende

Det blir ingen overgang for Kasper Junker på Deadline Day. Det får hans agent Christian Bysted til å se rødt. Bodø/Glimt slår hardt tilbake mot uttalelsene.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg synes det er en helt vanvittig sak. Jeg har aldri i mitt liv opplevd noe lignende, sier Bysted til VG.

– Jeg tror de fleste vil observere at lojaliteten overfor egen klubb, og de avtaler som er gjeldende, er nesten direkte fraværende i dette tilfellet, svarer daglig leder Frode Thomassen til VG mandag kveld etter Bysteds angrep (se hele svaret nederst i saken).

Da har det pågått hektisk dialog rundt Junker på overgangsvinduets siste dag. Etter at hverken Crotone eller Kayserispor klarte å målbinde Bodø/Glimt tidligere i vinduet, dukket det mandag opp en ny mulighet i Italia.

Den italienske klubben Genoa la ifølge VGs opplysninger inn et kreativt bud med totalramme på 25 millioner kroner for å sikre seg dansken som ble toppscorer i Eliteserien forrige sesong med 27 mål på 25 kamper.

Les også Frustrert Kasper Junker: – Glimt holder ikke hva de lover

Budet skal ha vært delt opp slik: Tre millioner umiddelbart og en låneavtale frem til sommeren, en obligatorisk kjøpsklausul på 17 millioner som utløses hvis ikke klubben rykker ned – og 5 millioner kroner i eventuelle bonuser.

– De hentet Junker for 370.000 euro (3,8 millioner kroner) for ett år siden og lovet ham at hvis han ble i ett år, scoret 20 mål og vant seriegull, så fikk han dra avsted. Det hørtes ut som en god plan for alle parter. Nå kunne de solgt ham for fem, seks, syv og åtte ganger så mye, sier Bysted og fortsetter:

– Likevel velger de å presse, presse og presse for å se om de kan få de siste kronene ut av en handel. Vi hadde fire timer på oss med den italienske klubben, Kasper er i Oslo og måtte reise, gjennomføre den medisinske testen og forhandle om personlige betingelser. Jeg håper de var klar over at vinduet der stenger allerede klokken 20.00.

– Jeg synes det er mangel på respekt mot en spiller som har gjort alt de har bedt om. Jeg sliter med å se hvorfor de gjør det, sier Bysted.

– Hvordan har Kasper Junker det nå?

– Han er lei seg. Jeg snakket nettopp med ham. Han sa «jeg er ikke engang sur, jeg bare forstår det ikke. Jeg blir 27 år i mars. Dette var min sjanse. Den tar de fra meg fordi de vil tyne de siste pengene». Nå kan vi ikke skrive under for en europeisk klubb. Det er for sent. Jeg jobber med andre ting, men det er klart dette er tungt, sier agenten, som selv har brukt mye energi på Junker-sagaen:

– Jeg har ikke sett familien min på 14 dager. Jeg har ikke sovet i samme seg to netter på rad. Jeg kjemper og kjemper og kjemper, har sovet i snitt fem timer og vært på telefonen i snitt ti timer per dag den siste uken. Likevel er det så lite respekt for jobben man gjør.

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen har blitt forelagt uttalelsene fra Bysted. Han svarer slik i en epost til VG:

«Jeg vet ikke hva jeg skal si når jeg leser dette, men følgende kan i hvert fall kommenteres:

– I løpet av de siste ukene har vi vært i flere forskjellige land med mange ulike klubber, og hver eneste gang er dette det store.

– I noen tilfeller er det avtaler som har et innhold og en struktur som klubben ikke kan akseptere.

– I de fleste av disse tilfellene blir budene sendt fra agenten selv, andre ganger er det ikke bud engang, bare skisse fra agenten selv (eller andre agenter). Når vi så begynner å forhandle på det som er fremlagt, så blir det påstått at vi er urimelige.

– De såkalte budene står like fort i avisen som vi får dem på bordet.

– Vår opplevelse er at vi aldri kommer i posisjon for å forhandle, men blir diktert løsninger, som vi skal løpe inn i og akseptere med store smil.

– Det er nå engang slik at det er klubbene som skal komme til enighet først før det kan forhandles om personlige betingelser. Ikke i noen av de aktuelle sakene har det startet med en kontakt klubbene imellom.

Les også Amor Layouni i stort VG-intervju: – Tilbudet Glimt ga meg, var bare en hån

– Hver sak har sin egen lille tvist, og det er for eksempel forskjell på en låneavtale med kjøp etter en gitt tid, og en regulær overgangsavtale med kjøp. På samme måte som det er en forskjell på om pengene kommer umiddelbart, eller i avdrag over flere år. Det er de samlede vurderingene av disse forholdene som bl.a avgjør om det er en god avtale for klubb eller ikke.

– Vi er en klubb som står sammen, og hvor det alltid er flere som gjør vurderinger i slike saker. Vi som arbeider i klubb har et særlig ansvar for å forvalte verdiene på en forsvarlig og god måte, og da også gjøre vurderinger av risikobildet i forhold til økonomien, samt å sikre at vi opptrer på en etisk forsvarlig måte.

– I tillegg til ovennevnte tror jeg også de fleste vil observere at lojaliteten overfor egen klubb, og de avtaler som er gjeldende, er neste direkte fraværende i dette tilfellet.

– I disse dager er det mange som jobber mye og godt, også agenter, men det er sjelden kost å høre at de opplever seg selv som et offer.

Summen av dette gjør at det er vanskelig å kjenne seg igjen i kritikken. Nå får vi prøve å komme tilbake til normalen, og jobbe sammen mot seriestart som kommer om ca. 2 måneder. Vi har hatt en strålende dag på Aspmyra, og hvor vi har et sterkt fokus på det som skal komme i 2021.»

Publisert Publisert: 1. februar 2021 20:52 Oppdatert: 1. februar 2021 21:24