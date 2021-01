Regjeringen går mot helseråd: Legger til rette for verdenscup i Norge

KULTURDEPARTEMENTET (VG) Kulturminister Abid Raja åpner for verdenscup i Norge. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), raser mot regjeringen og kaller det galskap.

Abid Raja holdt pressekonferanse klokken 12. Ved å åpne for verdenscup i Norge gikk regjeringen mot råd fra Helsedirektoratet.

Først ut blir eventuelt verdenscup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner i Lillehammer 12. til 14. februar.

– Pr. i dag hadde det ikke vært mulig å si ja dersom arrangementene skulle finne sted i morgen. Men vi vet ikke hvordan situasjonen er tre uker frem i tid. Derfor har vi gitt et betinget ja. Slik sett er ikke dette i sterk strid med Helsedirektoratet, sier Raja til VG.

Han legger til at det er vanskelig å spekulere i hvordan smittetallene må se ut for at arrangementene skal få endelig godkjennelse.

– Det er en prøvesten for idretten. De må vise at de kan være like gode som de har vært på tidligere arrangement. Skiidretten har klart å holde smitten lav internasjonalt. Det gir grunn til å tro at skiforbundet vil klare å håndtere denne vanskelige situasjonen, sier Raja.

Krav blir tidligere ankomst og karantene. Et argument er at det er utendørsidretter.

Fakta Dette er verdenscuparrangementene de åpner for: Det er snakk om rundt 30 verdenscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting: World Cup kombinert kvinner og menn og hopp kvinner, Lillehammer, 12.-14.02

World Cup alpint menn, Kvitfjell, 04.-07.03

World Cup nordiske grener, Holmenkollen, 12.-14.03

World Cup hopp Raw Air, Lillehammer, 15.-16.03

World Cup hopp Raw Air, Trondheim, 17.-18.03

World Cup hopp Raw Air Vikersund, 19.-21.03

World Cup langrenn, Lillehammer, 18.-21.03

World Cup skiskyting, Holmenkollen, 18.-21.03. Les mer

FÅR HOPPE I LILLEHAMMER: Kvinner hopp blir første verdenscupkonkurranse på norsk jord denne sesongen, slik det ser ut etter pressekonferansen med kulturminister Abid Raja fredag. Her er Maren Lundby under Raw Air forrige sesong. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse.

– Samme dag som vi har stor bekymring rundt det nye muterte viruset, går regjeringen på tvers av signaler fra Helsedirektoratet og Oslo kommune og åpner opp for verdenscup i Norge, sier Johansen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Byrådslederen er bekymret for de nye og muterte variantene av viruset.

– Vi er i en krevende og usikker situasjon nå, og vi bør ikke ta noen sjanser. Nå må fokus være å unngå smittespredning og belastning av helsetjenesten, og ikke utsette befolkningen for unødig risiko. Derfor synes jeg det er galskap at regjeringen åpner for verdenscup i Norge nå, sier Johansen.

GALSKAP: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, vil ikke ha verdenscup til hovedstaden. Her fra en pressekonferanse onsdag. Foto: Heiko Junge

Johansen sier konkurransene i Oslo er mot kommunens ønske.

– Det vil sette oss i en krevende situasjon, og vi må vurdere å stenge kollektivtransporten, og områder i Marka for innbyggerne våre. Har ikke regjeringen lært noe på et år? Også i fjor, da viruset nettopp var kommet til Norge, åpnet regjeringen for verdenscup i Holmenkollen mot råd og ønsker fra Oslo kommune, sier byrådslederen i hovedstaden.

Halvard Hølleland (AP), byrådssekretær for kommunikasjon, sier til VG at Oslo kommune nå jobber med å finne ut om de har siste ord i saken og dermed kan sette en stopper for verdenscuprennene i hovedstaden.

– Vi er gitt en stor tillit

Også de internasjonale fotballkampene på norsk jord i februar og mars skal gå som normalt. Det bekrefter Raja overfor VG på pressekonferansen, i tråd med hvordan Norges Fotballforbund opplever situasjonen.

Vålerengas kvinnelag spiller den utsatte Champions League-kampen mot Brøndby 7. februar, og LSK Kvinner skal ut i Champions League i mars. Mens Erling Moes menn i Molde møter Hoffenheim på Aker stadion i Europa League-sluttspillet 18. februar.

Også nytilsatt landslagssjef Ståle Solbakken har den ene av tre landskamper på Ullevaal i det som blir 52-åringens første samling. Norge møter Tyrkia i VM-kvalifiseringen 27. mars.

FOTBALL: Ståle Solbakken får etter all sannsynlighet lede Norge på Ullevaal i sin andre kamp som landslagstrener. Foto: Tore Kristiansen

Tildigere i dag meldte Helsedirektoratet at de ikke vil at regjeringen gir unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med en rekke verdenscuparrangementer i Norge i vinter.

– Vi er gitt en stor tillit, sier idrettsminister Berit Kjøll.

Skipresident Erik Røste sier de tar situasjonen på alvor og viser til at de avlyste verdenscup i Lillehammer i desember.

– Da følte vi oss ikke klare, det gjør vi nå, sier Røste.

– Ingen får forlate hotellet før testen ved ankomst er negativ. Etter tre dager blir man testet på nytt, dersom den testen også er negativ får man konkurrere, forklare Røste på pressekonferansen.

KAN BLI VERDENSCUP I NORGE: Etter fredagens pressekonferanse med kulturminister Abid Raja kan det bli verdenscuprenn for Therese Johaug i Norge denne vinteren likevel. Her fra NM sist helg. Foto: Geir Olsen

Unntak fra innreisebestemmelser

Idretten har søkt om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften for å kunne arrangere verdenscuprenn de kommende månedene. Denne søknaden har vært til vurdering hos helsemyndighetene den siste tiden.

Slik situasjonen er i dag, kreves det syv dagers karantene ved innreise til Norge dersom det kan vises til en negativ coronatest. Det ville gjort det svært komplisert for både norske og utenlandske utøvere å skulle delta i de nevnte rennene dersom et unntak ikke hadde kommet.

Fotballkamper i regi av UEFA har i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f.

Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst Norge og gjennomfører tester hver tredje dag, ifølge NTB. Det gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

Helsedirektoratet skriver i en redegjørelse at de ønsker at hele 6f strykes, og at unntaket dermed oppheves.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det.

