Ødegaard serverte da Arsenal vant på overtid

(Crystal Palace – Arsenal 1–3) Martin Ødegaard fikk spille den siste halvtimen for et poengjagende Arsenal. På overtid fant han Gabriel Martinelli, som sørget for tre svært viktige poeng for Arsenal.

ARSENAL-SEIER: Granit Xhaka (t.v.) jubler sammen med målscorer Gabriel Martinelli. Martin Ødegaard helt til høyre i bildet. Foto: FRANK AUGSTEIN / X01348

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Seieren borte mot Crystal Palace gjør at håpet om spill i Europa lever i beste velgående for Arsenal.

Med én kamp igjen av Premier League-sesongen ligger de på niendeplass, men er kun ett poeng bak sjetteplassen. Femte- og sjetteplass gir spill i Europa League, mens syvendeplassen vil kvalifisere Arsenal til nyvinningen Conference League.

Inn i de fire tilleggsminuttene var det 1–1, men så ble det full uttelling for Arsenal. Først var det Martin Ødegaard som svingte fint inn. Gabriel Martinelli rundet keeper og satte inn 2–1-scoringen, før Nicolas Pépé avgjorde med et fint dribleraid i kampens siste angrep.

Med 3–1-seieren har Arsenal fremdeles alt å kjempe for i den siste serierunden, hvor de møter Brighton hjemme. Tottenham, West Ham og Everton ligger på plassene foran Arsenal, alle med 59 poeng. West Ham har to kamper igjen, inklusiv onsdagens kamp mot West Bromwich, hvor det er 1–1 til pause.

STUP: Christian Benteke headet inn 1–1 for Crystal Palace et kvarter ut i den andre omgangen. Deretter tok Mikel Arteta grep. Foto: Justin Setterfield / PA Wire

Christian Benteke har virkelig funnet formen for Crystal Palace. Belgieren hadde scoret i hver av de tre siste kampene før onsdagens hjemmekamp mot Arsenal og havnet nok en gang på scoringslisten i Roy Hodgsons siste hjemmekamp som manager.

Det var riktignok Arsenal som tok ledelsen med Nicolas Pépé med ti minutter igjen av den første omgangen. Det ble også ropt på rødt kort for Benteke et par minutter senere da han var oppe med armen i halsen på Arsenals Mohamed Elneny, men belgieren slapp unna med det gule kortet.

Det var gode nyheter for Crystal Palace, for et kvarter ut i den andre omgangen stupheadet Benteke inn utligningen, hans tiende mål i Premier League for sesongen.

Målet ble sjekket av VAR både for en mulig offside og et mulig frispark i forkant, men ingen uregelmessigheter ble funnet. Mikel Arteta kastet innpå Martin Ødegaard like etter for Arsenal. Gabriel Martinelli ble byttet inn like etter og de to spilte en nøkkelrolle da Arsenal sikret seg seieren på overtid.