NRK-reporter på sykehus etter fall i VM-byen

OBERSTDORF (VG) NRK-journalist Mikal Aaserud (33) falt under en skitur og er operert i Tyskland for to bruddskader.

SKADET SEG: NRKs Mikal Aaserud var uheldig under en skitur i Tyskland. Foto: Privat

33-åringen er i Tyskland for å dekke ski-VM for statskanalen. Etter en pressekonferanse med langrennslandslaget fredag formiddag, benyttet reporteren ledig tid til å ta seg en treningsøkt.

Det endte med et fall i en nedoverbakke og store smerter.

– Etter 12–13 kilometer skal jeg ned en utforkjøring. Jeg er ganske «mør» og trøtt, så får jeg den ene skien helt feil og tryner. Da jeg reiser meg opp, kjenner jeg at noe er veldig galt med skulderen, forteller Aaserud fra en sykehusseng i Oberstdorf.

PÅ SYKEHUSET: Aaserud forventer å bli skrevet ut på mandag, etter å ha blitt operert på lørdag. Foto: Privat

– Ekstremt vondt

33-åringen merket at han hadde slått seg, men han visste på det tidspunktet ikke omfanget av skaden. Heldigvis klarte han å gå de siste kilometerne tilbake til bilen.

– Da tenker jeg at dette kanskje leger seg av seg selv, men senere på dagen merket jeg at jeg måtte sjekke det. Jeg oppsøkte da en lege på skistadion. Han tok så vidt borti kragebenet og sa: «Beklager, men dette er et brudd», forteller Aaserud og fortsetter:

– Det var en helt sinnssyk nedtur. Jeg trodde jo ikke at det var så alvorlig. Men han beordret meg rett til et sykehus i nærheten for å ta røntgen.

– Hvordan var smertene?

– Det var ekstremt vondt. Jeg klarte knapt å bevege store deler av overkroppen.

På sykehuset konstaterte helsepersonell at reporteren ikke hadde pådratt seg ett brudd i kragebenet, men to.

Aaserud fikk derfor ikke vært til stede på stadion da Johannes Høsflot Klæbo sikret Norge gull på lagsprinten søndag ettermiddag:

Operert

Aaserud, som tidligere har jobbet i VG, fikk beskjed om at han måtte opereres. Etter å ha konferert med blant andre Norges Skiforbunds lege, Øystein Andersen, forsto Aaserud at det var ingen vei utenom.

– Det var ikke tvil om at jeg måtte operere. Det er en aksjonstid på syv dager. Det er fristen. Hvis ikke kan de bena som ligger feil gro på en måte som gjør at de må brekkes opp igjen, forteller han.

– Jeg ble sterkt anbefalt å ikke dra hjem, for da måtte jeg blant annet ha vært i karantene. Og jeg klarte ikke å bevege meg. Så jeg måtte gjøre noe, sier Aaserud.

Vellykket operasjon

Dermed ble det operasjon lørdag ettermiddag på Klinik Immenstadt.

– Det gikk helt strålende. Nå har jeg fått inn en plate og noen skruer for å sette sammen kragebenet på en skikkelig måte. Det har vært blytungt at dette skjedde, men hell i uhell er at det har vært et veldig godt opplegg for meg.

Han roser blant andre kollega Fredrik Aukland i NRK og sjefene Lin Kristin Røe og Janne Fredriksen.

– Jeg har to ledere her i Oberstdorf som har vært helt ufattelig behjelpelige med alt fra forsikringssak til det praktiske. Fredrik kan tysk godt og har også vært veldig flink, sier Aaserud.

Han blir skrevet ut av sykehuset på mandag og har ikke gitt opp å kunne jobbe igjen under VM. Om det blir mulig, vil den neste uken gi svar på.

– Jeg var ikke til stede da det skjedde, men jeg møtte «Mikkis» på arenaen senere på dagen. Da vi fikk lege til å se på det, ble det ganske kjapt klart at det var mer alvorlig enn han først trodde, forteller Fredriksen til VG.

Hun er teamleder for NRK her i Oberstdorf, og forteller at de iverksatte et apparat som tok seg av forsikringsarbeid og praktiske forhold som måtte avklares i forbindelse med situasjonen. Nå er hun glad for at operasjonen gikk fint.

– Jeg besøkte ham i går kveld. Jeg ble veldig glad over å se hvor lettet han var over å få gjennomført operasjonen så raskt. Han hadde fått beskjed om at smertene ville øke på. Han er glad og lettet nå, og det er det viktigste.

Publisert Publisert: 28. februar 2021 15:31 Oppdatert: 28. februar 2021 15:49