Hattestad takket nei til fest etter norsk fiasko

OBERSTDORF (VG) Norges dametrener Ola Vigen Hattestad (38) ble invitert på bronsefest sammen med Slovenia etter at de tok bronse på lagsprinten.

INGEN FEST: Landslagstrener Ola Vigen Hattestad var ikke i festhumør etter at Norge leverte sin svakeste VM-innsats på lagsprinten i Oberstdorf søndag. Her foran sprinten torsdag. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er jo en ganske dårlig taper, sier Hattestad til VG og ler litt.

Norge med Tiril Udnes Weng og Maiken Caspersen Falla ble nummer seks på lagsprinten. Det er Norges svakeste resultat på lagsprinten i VM noen gang.

Sverige med Maja Dahlqvist og Jonna Sundling vant foran Sveits og Slovenia.

– Slovenerne spurte om jeg ville være med på en bronsefeiring. De skal ha en markering. Jeg takket nei. Jeg ville ikke nå, sier Hattestad til VG.

VILLE HA MED HATTESTAD PÅ FEST: Eva Urevc (t.v.) og Anamarija Lampic tok VM-bronse på lagsprinten. Da blir man hoppende glad. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Les også Falla ringte psykolog før VM-sølvet: – Jeg var redd

Han legger til at det tross alt var hyggelig at de spurte.

– Det er gode venner av meg, sier den norske landslagstreneren.

Hattestad var landslagstrener for Slovenia da samboeren Katja Visnar og Anamarija Lampic tok VM-sølv på lagsprinten i Seefeld for to år siden. Han ble presentert som ny norsk landslagstrener i mai i fjor.

Katja Visnar har lagt opp, så denne gangen tok Lampic VM-medalje sammen med Eva Urevc.

Falla reiser hjem fra VM mandag:

– Vi overlever det her

Både Falla, Udnes Weng og trenerne var skuffet etter 6. plassen. Lagsprint sto på VM-programmet for første gang i nettopp Oberstdorf i 2005, da vant Marit Bjørgen og Hilde Gjermundshaug Pedersen. Siden den gang har norske damer tatt medalje på øvelsen hver gang med unntak av 5.-plassen i VM i Liberec i 2009.

– Vi visste innerst inne at alt måtte klaffe om vi skulle kjempe for gull. Vi ville vært fornøyd med medalje. Men sånn er det, det er mange som går fort. Vi er litt skuffet, men vi overlever det her, sier Hattestad som selv har VM-gull på lagsprinten fra 2009.

Tiril Udnes Weng drømte om medalje:

Les også Falla slakter svenskenes krangling: – Nybegynnerfeil

Falla ville ikke komme med noen unnskyldninger etter fiaskoen. Også Russland og USA var bedre enn Norge.

– Det er et mareritt. Jeg ber om unnskyldning til Norge, sier hun til Aftonbladet.

Hattestad forteller at det ble vurdert å sette Udnes Weng på ankeretappen.

– Både Ole Morten (Iversen) og jeg , og vi sammen med jentene diskuterte det, men Maiken har en solid merittliste og tok sølv på torsdag, Maiken har x-faktoren. Det hadde ikke spilt noen rolle hvordan vi hadde satt opp laget, sier Hattestad.

Og det ble fest i den norske leiren og, Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo tok VM-gull etter en ekstremt sterk sisteetappe av Klæbo.

Publisert Publisert: 28. februar 2021 17:48