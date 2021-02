Molde får over 10 millioner på avansement – «flykter» tilbake til Spania

Da Eirik Ulland Andersen (28) rundet Hoffenheim-keeper Oliver Baumann og sikret Europa League-avansement, bør alene bety over ti millioner kroner inn for Molde. Men innreiserestriksjonene i Norge spiser av klubbens bonuspenger.

ØYEBLIKKET: Denne følsomme touchen fra Eirik Ulland Andersen setter Oliver Baumann i Hoffenheim-målet ut av spill – og vingen kan spasere inn 2–0-målet i Tyskland. Foto: RONALD WITTEK / POOL / EPA / POOL

Molde-laget reiste nemlig rett tilbake til treningsleir i Spania og blir etter all sannsynlighet der i to nye uker til første 8-delsfinale spilles mot Granada 11. mars. Ingen vet om Molde kan spille sin hjemmekamp på Aker stadion denne gangen.

– Vi kjører samme opplegget som før første kamp og bor i Benidorm. Der har vi fire gressbaner, et kjempestort hotellkompleks helt alene og ser kanskje fem andre mennesker på en dag. Vi kan ikke reise hjem. Da har vi syv døgn i karantene og kunne ikke trent før neste lørdag, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Han kaller bragden i Sinsheim for Moldes største kveld noensinne. Sjefen setter det over både de fire seriemesterskapene og de like mange cuptitlene i klubbens 110-årige historie, og mener torsdagens sportslige prestasjon med 5–3 sammenlagt over Bundesliga-klubben også er sterkere enn triumfen over Mallorca som ga Champions League-billett for snart 22 år siden.

– Dette ligger veldig høyt, istemmer kaptein Magnus Wolff Eikrem dagen etter triumfen.

Europa League-eventyret vil også gi en betydelig pengesum til klubben, men direktør Stavrum har foreløpig ikke ønsket å snakke om hvor mye klubben får. Basert på tallene fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA) over hva fjorårets turneringsdeltagere mottok, var Eirik Ulland Andersens scoringsdobbel, Andreas Lindes redninger og Sheriff Sinyans duellspill alene verdt 1,1 millioner Euro, over 11 millioner kroner.

Det er kun for avansementet til 8-delsfinalen. Bonusen for å komme inn i gruppespillet har tidligere beløpet seg til rundt 30 millioner kroner. Moldes tre seirer og ene uavgjort derfra gir over 20 millioner med dagens Euro-kurs, og i tillegg kommer tv-pengene, og her har Molde en annen økonomisk fordel:

Som eneste deltager fra Skandinavia i Europa League (danske Midtjylland var med i Champions League), slipper Molde å dele tv-potten med andre klubber fra Sverige og Danmark.

Et øvrig forbehold – i tillegg til at tallene er hentet fra forrige sesong – er at det har vært spekulert i at coronapandemien har justert prosentene noe i UEFAs utbetalinger. De går selv ut med tallene etter sesongen.

Coronarestriksjonene i Norge gjør uansett at Molde må bruke mer penger på utenlandsopphold. I «hjemmekampen» mot Hoffenheim leide romsdalingene banen til Villarreal. Det går ikke nå, ettersom den spanske klubben også er videre i turneringen og spiller hjemmekamp samme dag som Molde.

– Det er klart at dette er en kostbar affære for oss. Det er det ikke tvil om. Det gir oss merkostnader om å være så lenge ute. Å leie banen til Villarreal kostet en halv million kroner. Det koster mye å drive på, men det gir oss så mye, sier Stavrum – og sikter til det sportslige utbyttet og feiringer som dette:

– Hvor mye spiser kostnadene av Europa League-pengene?

– Så langt har jeg ikke kommet. Vi var på noe helt annet enn penger i går. Vi koste oss. Så får økonomisjefen ta seg av det. Det er klart at opplegget koster oss mye penger, og vi mister hjemmebanefordelen og publikum får ikke delta. Det er kjempesynd, svarer Stavrum.

– Har dere klar en reservearena hvis hjemmekampen ikke kan gå i Norge?

– Vi følger utviklingen hjemme i Norge og håper det skjer noe med innreiserestriksjonene. Men vi må ta avgjørelser basert på informasjon her og nå. Vi booket iallfall to destinasjoner på vei hjem fra Tyskland; tilbake til Spania eller hjem til Molde. Så vi har tenkt tanken på at vi skulle ta oss videre, smiler Stavrum.

Flere norske idrettsledere skal møte statsminister Erna Solberg (H) 3. mars for å se på hvordan idretten i Norge kan gjenåpne. Akkurat nå er seriespill utelukket for sportene i sesong, og heller ikke treningskamper i fotball er tillatt.

Molde vil ha vært over tre uker hjemmefra idet første kamp mot Granada spilles.

– Ideelt sett har vi lyst til å være hjemme med familie, kjæreste og venner. Det er ikke tvil om. Det begynner å bli en del fedre på laget, og vi skulle gjerne dratt hjem til Molde og trent der, sier Magnus Wolff Eikrem til VG.

Publisert Publisert: 26. februar 2021 17:11 Oppdatert: 26. februar 2021 17:27