Ødegaard kronet drømmeuken med scoring mot erkerivalen

(Arsenal – Tottenham 2–1) Martin Ødegaard (22) startet uken med å score i Europa League og fulgte opp med sitt første mål i Premier League – mot Arsenals erkerival, Tottenham. Det har vært en drømmeuke for Norges nyutnevnte landslagskaptein.

Scoringer mot Tottenham huskes blant Arsenal-fansen. Søndag skaffet Martin Ødegaard seg sin lille plass i klubbhistorien.

Den norske landslagsspilleren var mye involvert offensivt for hjemmelaget og skaffet seg rom i feltet like før pause. Et innlegg fant frem til 22-åringen som utlignet til 1–1 med bredsiden av venstrefoten fra kloss hold. Akkurat det hadde Ødegaard øvd på før kampen.

– Forrige kamp hadde jeg en grov bom fra en lik posisjon, så dette er noe jeg har trent på med treneren. Det er godt å få utløp for det i kamp, sier han til TV 2.

Før den tid hadde Erik Lamela, som senere ble utvist, sendt gjestene i ledelsen med en ellevill scoring. I andre omgang fullførte imidlertid Arsenal snuoperasjonen fra straffemerket ved Alexandre Lacazette.

– Det var deilig, men den satt langt inne. Vi kontrollerte totalt helt frem til det røde kortet. Det er merkelig at det endrer seg da og jeg fryktet det verste da de fikk frispark, sier Ødegaard til TV 2.

Arsenal har endt bak Tottenham på tabellen de fire siste sesongene, og sto uten seier mot London-naboen på de fem siste kampene. Søndagens trepoenger kutter Spurs’ forsprang over «The Gunners» til fire poeng i Premier League.

Det var Arsenal som dominerte før pause, og etter en tøff innledning på kampen, så situasjonen brått enda mørkere ut for Tottenham da Son Heung-min måtte av med skade. Inn kom Erik Lamela og satte fyr på Nord-London-derbyet.

Argentineren lurte avgårde av en råfrekk rabona, som snek seg gjennom beina på Thomas Partey og inn i det lengste hjørnet. Sergio Reguilón holdt seg sjokkert til hodet, mens José Mourinho bare ristet på hodet mens han gliste. En praktfull og uventet scoring, som nok vil krype høyt på kåringen av årets mål i Premier League.

– Det er et av de beste målene vi har sett i Premier League, mente Jamie Redknapp i Sky Sports’ studio.

Dette var Lamelas første scoring i inneværende Premier League-sesong og hans første på elleve forsøk mot Arsenal. Det er imidlertid ikke første gang Lamela scorer med en rabona. Det gjorde han også mot Asteras i Europa League i 2014.

HMM: Hva skal jeg gjøre? Bruke høyrefoten? Nei. Hva med å sette venstrefoten bak den andre?Ja, det kan fungere. Foto: JULIAN FINNEY / X01348

Martin Ødegaard scoret sitt første mål for Arsenal mot Olympiakos i Europa League i midtuken, og fulgte opp i samme stil mot erkerivalen.

Kieran Tierneys innlegg fant den ferske landslagskapteinen i feltet, som fyrte inn 1–1 via Toby Alderweirelds ben. Ødegaards første mål i Premier League kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt.

– Det har vært en bra uke, smiler Ødegaard.

Tidligere denne uken ble 22-åringen bedt om å bli Norges nye landslagskaptein av Ståle Solbakken. Ødegaard har virkelig funnet seg til rette i Arsenal og vises mer og mer tillit både på klubb- og landslag.

Midtveis i andre omgang scoret Lacazette Arsenals andre for kvelden. Davinson Sánchez var uvøren og klønete da han klippet ned Arsenal-kapteinen, som selv tok ansvar fra 11-metersmerket. Lloris gikk en vei, ballen den andre.

– Er det ikke intervju med dommerne etter kamp? Det er synd, sa en syrlig Tottenham-trener José Mourinho til Sky Sports, før han nedsablet lagets prestasjon i første omgang.

Lamelas scoring glemmes ikke med det første, men hans innhopp var ikke utelukkende positivt for José Mourinhos menn. Et kvarter før slutt fikk han sitt andre gule kort og ble sendt i garderoben av dommeren.

Arbeidsvilkårene var brått enda tøffere for Tottenham. Harry Kane, som hadde en usedvanlig anonym opptreden, fant nettmaskene med hodet mot slutten av kampen, men spissen ble korrekt avvinket for offside og målet annullert.

Kane traff stolpen med et frispark noen minutter senere og returen ble parert av Gabriels hode. Det ville seg ikke for Mourinho og co.

Publisert Publisert: 14. mars 2021 19:23 Oppdatert: 14. mars 2021 20:00