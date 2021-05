Tok grep etter advarsel fra treneren: – Får seg en støkk

Mjøndalen-trener Vegard Hansen har satt tydelige krav til spillerne sine før 2021-sesongen. Det er noe blant andre Fredrik Brustad har fått erfare.

STRENGE KRAV: Fredrik Brustad fikk en uventet telefon fra trener Vegard Hansen i januar. Her fra en kamp mot Haugesund i august i fjor. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Mjøndalen sikret seg fornyet Eliteserie-kontrakt med et nødskrik da de vant kvalik-kampen mot Sogndal i romjulen i fjor. Bare dager etter gledesrusen hadde lagt seg gjorde Vegard Hansen et grep før 2021-sesongen.

– Rett over nyttår hadde jeg en telefon med mange av de etablerte spillerne. De har en tendens til å ta ferien litt roligere enn de yngre spillerne. Jeg hadde en tøff og direkte prat med noen av de som gikk ut på at de måtte ned i den og den vekten, og ha det og det resultatet på løpstest etter ferien. Om ikke ville de få mindre spilletid, sier Mjøndalen-treneren til VG.

Og ser man på treningskampene (VG+) til Mjøndalen denne oppkjøringen er det noe man kan se igjen. Bruntrøyene fremstår noe annerledes enn de har gjort tidligere. En som har sett pigg ut i oppkjøringen, er den eksplosive kantspilleren Fredrik Brustad. Hansen forteller at han var en av spillerne som fikk telefonen rett over nyttår.

– Mange kom i bedre form enn de avsluttet sesongen. Brustad er en av de, og han orker nå å gjøre de kravene som stilles til ham. Nå løper han ikke bare fort, han kan også gjøre det over en lengre tid, presiserer Hansen.

Kantspilleren ler da VG gjengir det trener Hansen forteller.

– Det er greit å få en slik beskjed. Man må høre etter å føye seg etter det. Det gikk hovedsakelig på at jeg måtte kutte ut noen småting i kostholdet som man kanskje var litt vant til fra før av. Ikke pizza hver dag, altså, men kanskje droppe litt rømme og kutte litt mat. Det i tillegg til å løpe litt ekstra, sier Brustad.

– Hva tenkte du da den telefonen kom?

– Man forventer ikke å få en slik telefon. Man får en støkk og tenker at man må ta litt grep. Men jeg er glad i utfordringer og synes det var gøy å vise at man klarte å leve opp til det.

Både Hansen og Brustad forteller videre at de har god tro på Mjøndalen før sesongstart 16. mai. En annen som også er klar, er Christian Gauseth. Hansen forteller at 36-åringen kom tilbake på treningsfeltet, etter en lengre periode som klubbløs, i glimrende fysisk form. Det er noe Gauseth er med på.

– Jeg er i beste løpsform jeg har vært i på ti år. Jeg har løpt mye på travbanen alene gjennom vinteren. Det er det eneste stedet som har vært bart, ler Gauseth og legger til:

– Det har vært en mental prøvelse, men er det en ting jeg har bevist meg selv er det at jeg er et mentalt beist. Det skal mer til enn en uviss fremtid, barn på vei, operasjon og å være arbeidsledig for å knekke meg.

Gauseth sier at denne sesongen blir hans siste sesong ettersom han vil ha en funksjonell kropp til å være pappa når den tid kommer.

– Hvordan blir sesongen 2021?

– Det blir mitt år. Det er en del forutsetninger som ligger bra til rette. Jeg har vært i mange Mjøndalen-årganger, men jeg tror de jeg har rundt meg er bedre enn noen gang, forteller Gauseth og får støtte fra trener Hansen.

– Vi har som mål om å komme inn på topp ti. Jeg forventer et lag som scorer flere mål, det må vi gjøre for å ikke rykke ned. Vi må også fortsette med det gode defensive spillet, samtidig som vi må raske med oss alle de ekstra målene på dødball. Det er noe vi har jobbet svært mye med, sier Mjøndalen-treneren.

