Qatar-utvalget møtte VM-sjefen: – Vi har kartlagt alle fakta

«Qatar-utvalget» i norsk fotball hadde mandag et digitalt videomøte med Hassan Al Thawadi (43), toppsjefen for det omstridte verdensmesterskapet.

TO VM-KONGER: Hassan Al Thawadi sammen med 1998-verdensmester Zinedine Zidane høsten 2010, da franskmannen ble gjort til ambassadør for den senere innvilgede VM-søknaden til Qatar. Foto: STR / X80002

Det bekrefter utvalgsleder Sven Mollekleiv overfor VG.

– Jeg kan fortelle at i utvalget er vi nå inne i en fase hvor vi har kartlagt alle fakta. Vi har stilt spørsmål; Hva var situasjonen i Qatar, hva er situasjonen i Qatar, hvilke planer har de for endring knyttet til VM i fotball og landet for øvrig, som berører arbeiderne, sier Sven Mollekleiv.

«Qatar-utvalget» ble presentert 24. mars og gikk umiddelbart i gang med arbeidet. Det skal ende i en rapport som kan brukes som beslutningsgrunnlag for de stemmeberettigede på Norges Fotballforbunds ekstraordinære ting 20. juni.

På denne datoen vil Norge avgjøre om de går inn for en eventuell boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. Kvalifiseringen til mesterskapet startet i mars med to seirer og ett tap for landslagssjef Ståle Solbakken og hans mannskap.

Mollekleiv ønsker at utvalgets arbeid skal presenteres offentlig fredag 14. mai. Ifølge lederen har tiden frem til nå gått med å innhente fakta og informasjon, derfor møtet med VM-sjef Hassan Al Thawadi.

Den jusutdannede, firespråklige 43-åringen – som har vært sentral i Qatar-VM både før og etter den kontroversielle tildelingen i 2010 – møtte den norske «delegasjonen» midt på dagen mandag.

Fakta QATAR-UTVALGET 1. Sven Mollekleiv (leder) Tidligere generalsekretær og senere president i Norges Røde Kors. Tapte idrettspresidentvalget i 2019. Var markeds- og mediesjef i Norges Fotballforbund fra 1988–1992. Også hatt jobber/verv på det norske ishockeylandslaget, Vålerenga Fotball og Norsk Toppfotball. Med i NFFs etiske komité. 2. Tom Høgli Tidligere landslagsspiller. Avsluttet den aktive karrieren etter 2018-sesongen. Nå samfunnskontakt i Tromsø, klubben han spilte for i to perioder. Har markert seg i Qatar-debatten i en årrekke, også som aktiv. 3. Ole Kristian Sandvik

Styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA). Vært klart for boikott av mesterskapet. 4. Gina Barstad

Også supporterrepresentant fra NSA. Politiker for Sosialistisk Venstreparti (SV) og vararepresentant for Hordaland på Stortinget. 5. Erlend Hanstveit

Leder av NISO. Tidligere Brann-spiller med A-landskamper for Norge. 6. Magnus Sverdrup

Seksjonsleder internasjonal avdeling i Norges Idrettsforbund. 7. Kjersti Løken Stavrum

Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM. 8. Steinar Krogstad

LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid. 9. Pia Goyer

Menneskerettighetsjurist, tidligere medlem av etisk råd i Oljefondet. 10. Tore-Christian Gjelsvik

Styreleder NFF Hordaland (fotballkretsen)/leder kretsledernes arbeidsutvalg. 11. Gro Langdalen

Styreleder NFF Akershus (fotballkretsen). 12. Cato Haug

Styreleder Norsk Toppfotball (NTF) og tidligere styreleder i Sarpsborg 08. Var tydelig på å løfte boikottsaken til et ekstraordinært fotballting i forkant av det ordinære tinget. 13. Hege Jørgensen

Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK), interesseorganisasjonen for klubbene i Toppserien og 1. divisjon. 14. Kari Lindevik

Styreleder Divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen for herreklubbene i 2. og 3. divisjon. 15. Anders Hasselgård Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd. Seksjonsleder internasjonalt samfunnsansvar i NFF. Les mer

– Vi har snakket med alle dem vi opplever som relevante og som de viktigste kildene. I dag var det VM-sjefen og Utenriksdepartementet ved statssekretær Jens Frølich Holte. Vi har tidligere snakket med næringslivet, fagbevegelsen, folk i fotballen, både utøvere og ledere, og vi har snakket med gravejournalister, og vi oppsøker forskning, ramser Mollekleiv opp.

TIDLIGERE VIF-LEDER: Sven Mollekleiv leder utvalget NFF har satt ned for å se på Qatar-spørsmålet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– I hvilken grad var VM-sjefen «selvransakende» rundt Qatar-VM? Eller var det en presentasjon med pomp og prakt?

– Det beste jeg kan si er at dere kan snakke med ham selv. Ellers kan jeg referere til at han viste til at de hadde startet prosessen i forbindelse med søkerprosessen, han mente det var skjedd forbedringer på deres initiativ, og nevnte en rekke andre tiltak.

– Så spurte jeg om etterlevelsen, og der sa han at det var mer som gjenstår før det er realiteten i alle ledd og alle steder, forteller Mollekleiv.

– Har dere snakket med noen VM-kritiske kilder eller noen som har uttrykt å være for boikott?

– Ja, selvfølgelig. I tillegg til at vi har Supporteralliansen og Tom Høgli inne i utvalget, hadde vi Andreas Selliaas inne med en god og grundig utredning. Vi søker etter dem som er kritiske til FIFA. Alle sider skal lyttes til og bli vurdert, svarer Sven Mollekleiv.

Han sier at det videre arbeidet de neste ukene blir å konkretisere og vurdere virkemidlene gjennom argumenter for og imot.

– Vi får se hvor langt vi går i å anbefale tiltak, sier Mollekleiv.

