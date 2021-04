Ole Selnæs bytter klubb i Kina

Midtbanespiller Ole Selnæs (26) går på lån fra Shenzhen til Hebei CF i Kina.

FLYTTER: Ole Selnæs har funnet seg ny klubb i Kina. Foto: Fredrik Hagen

Det bekrefter Hebei på sine nettsider. Overgangen skjer kort tid før seriestart, som for Hebei er hjemme mot Wuhan 23. april.

Titan Sports Plus skriver at Shenzhen har fylt utenlandskvoten etter å ha signert tre nye spillere, og at Shenzhen-trener Jordi Cruyff (sønn av Johan) dermed ikke lenger har bruk for sin nordmann på midtbanen.

Selnæs dro fra Saint-Etienne i Frankrike i 2019, og har siden spilt nesten 50 kamper for Shenzhen. Han har bidratt med fire mål og åtte målgivende pasninger i denne perioden.

Selnæs fikk en drømmedebut for Shenzhen med to mål mot nettopp Hebei for to år tilbake.

Hebei trenes av Kim Jong-boo, tidligere landslagsspiller fra Sør-Korea.

Selnæs har spilt 32 landskamper for Norge. Senest i 2019 mot Færøyene. 26-åringen spilte for Rosenborg før han var i Saint-Étienne mellom 2016 og 2019.

Selnæs er ikke eneste nordmann i Kina. Adama Diomande spiller for Cangzhou Mighty Lions, mens Fredrik Ulvestad er i Qingdao.

