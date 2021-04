Gullhelten går inn i heltidsjobb før OL

Her – 10 måneder før han skal forsvare sitt OL-gull i Beijing – blir Norges sprinthåp Håvard Lorentzen (26) ansatt i en full stilling i et privat firma som driver med maskin-utleie.

FØRSTE DAG PÅ JOBB: Håvard Lorentzen (28) tester maskinutstyr som han skal jobbe med etter å ha blitt ansatt på heltid av Rentas administrerende direktør Leif-Martin Drange. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Hverdagen for meg som utøver blir mye tryggere. Jeg får lønn hver måned. Det har jeg aldri fått før. Pluss «voksentingene» med å spare til pensjon. Samtidig kan det absolutt bidra til at jeg forlenger karrieren, sier Håvard Lorentzen etter å ha undertegnet en relativt unik sponsor- og jobbkontrakt.

– Jeg håper dette kan bli en liten sak som kan føre til at flere sponsorer gjør det på samme måte. I andre land blir topputøverne ansatt i militæret og politiet mens de er aktive. Så kan de fortsette der etter karrieren, hvis de vil. Denne måten er hakket bedre, tilføyer sprintverdensmesteren, OL-gull (500 m) og OL-sølvvinneren (1000 m) fra 2018.

Det finnes tilsvarende eksempler. Det er imidlertid langt fra vanlig – i Norge – at bedrifter inngår sponsoravtaler med individuelle idrettsutøvere, som inkluderer fast ansettelse i bedriften.

– Han er ansatt i en hundre prosent stilling hos oss, på en vanlig ansettelseskontrakt, bekrefter Leif-Martin Drange.

FAST ANSETTELSE: Håvard Lorentzen undertegnet sin sponsor- og jobbkontrakt med Rentas administrerende direktør Leif-Martin Drange sist mandag i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Han er administrerende direktør for den norske virksomheten til Renta, som er er finskeid firma med rundt 90 avdelinger – hvor av 15 i Norge – og 980 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Polen. Håvard Lorentzen ble sist mandag en av nær 230 i Norge da han undertegnet sin arbeidskontrakt i Bergen.

– Den er ikke tidsbegrenset, og med gjensidig oppsigelsestid. Jeg synes det ville være fint om flere bedrifter gjorde som oss, slik at toppidrettsutøvere kunne ha noe å falle tilbake på, sier Leif-Martin Drange.

På spørsmål om hvorfor ikke flere tyr til «Lorentzen-modellen», svarer Håvard Lorentzen at han tror det har å gjøre med at det blir dyrere for en sponsor å være arbeidsgiver – som medfører arbeidsgiveravgift og pensjonsforpliktelser.

Halvor Lea, kommunikasjonsansvarlig og medierådgiver i Olympiatoppen, forteller at Håvard Lorentzens sponsor- og jobbavtale «ikke er noe nytt». Norges idrettsforbunds toppidrettsorgan tilbyr Norges beste utøvere karriererådgivning og har sørget for trainee-stillinger til noen av dem hos Olympiatoppens samarbeidspartnere.

Andre har fått anledning til å kombinere idrettsjobben med ordinær jobb hos Olympiatoppen.

– Men dette høres ut som en sympatisk ordning, som gir fine muligheter underveis i karrieren og fremtiden. Det er vinn-vinn, sier Halvor Lea.

Håvard Lorentzen suksesser for tre år siden ga ingen særlig avkastning utenfor isen. Han fikk én ny sponsoravtale. Den gikk ut i fjor. Avtalen med selskapet er hans andre siden den bejublede suksessen for drøyt tre år siden.

– Det sitter ofte langt inne for bedrifter å sponse individuelle idrettsutøver. Det er enklere når det gjelder lagidretter, mener Håvard Lorentzen.

Fakta 10 stipendutøvere sesongen 2020/21 Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen mottok A-stipend fra Olympiatoppen siste sesong. Det er på 120.000 kroner. Inntektsgrensen for å motta A-stipendet er 500.000. Ved inntekter over dette gjelder forholdsmessig avkorting. Det vil si at en A-stipendutøver som tjener 620.000 kroner, faktisk ikke vil være mottager av 120.000 stipendkroner. Syv skøyteløpere mottok utviklingsstipend (60.000 kroner), en B-stipend (70.000 kroner – Sindre Henriksen, som foran kommende sesong har takket nei til skøyteforbundets elitegruppe). Avkorting gjelder også for disse stipendene. Skøytelandslaget starter OL-sesongen tirsdag 27. april, med treningssamling i Oslo. Les mer

– Dette er nytt for oss også. Det har ikke vært en aktuell problemstilling hos oss. Det kan hende det fins tilfeller i andre særforbund. Men det kjenner jeg ikke til, svarer generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund på spørsmål om de har hatt oppe til diskusjon å ansette sine eliteutøvere på linje med ansatte i forbundets administrasjon.

Norske toppidrettsutøvere får tradisjonen tro et strengt prestasjonsregulert stipend fra Olympiatoppen. Noen få særforbund bidrar med lignende stipender, mange andre – som skøyte-, bryte- og ro-forbundet – krever at utøverne betaler for å konkurrere internasjonalt.

Leif-Martin Drange er ikke spesielt interessert i skøyter. Han driver med seiling på fritiden. Kontakten med Håvard Lorentzen skjedde innledningsvis via skøyteløperens samboer, eks skøyteløper Hege Bøkko. Hun har for tiden en halvtidsstilling i Fana IL, som har fått hjelp av Renta til å erstatte et ubrukelig garderobeanlegg med brakker ved klubbens skøytebane på Slåtthaug.

Hege Bøkko spurte Drange om han kunne tenke seg å utvide samarbeidet til å gjelde Fana ILs store sønn Håvard Lorentzen.

– Det er en endring i sponsormarkedet når det gjelder profilering. De som går inn vil lære av prestasjonskulturen vår og spør hva vi, som en forholdsvis liten sport i Norge, har gjort for å komme «dit», sier sportssjef Lasse Sætre i Norges Skøyteforbund.

– Han er ikke tiltenkt en spesiell rolle, men vi har et ønske om å benytte ham etter endt skøytekarriere også. Toppidrettsutøvere har mye å bidra med. De er dedikerte, sier Leif-Martin Drange.

– Jeg får neppe eget kontor med det første, sier Håvard Lorentzen spøkefullt.

– Men jeg skal nok oppom og ha noen møter, og det oftere enn om det var en vanlig sponsor, tilføyer han.

Ps! Skøytelandslaget starter OL-sesongens første treningssamling i Oslo mandag. Etter planen skal de på is første gang i Heerenveen i juli.

