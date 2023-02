Casemiro utvist for kvelertak i ny United-seier

(Manchester United - Crystal Palace 2–1) Den gode starten på året fortsetter for Manchester United som gjorde Crystal Palace til sitt neste bytte hjemme på Old Trafford - men Casemiro la en real demper på feiringen.

Det var etter halvspilt andreomgang at nesten samtlige United- og Palace-spillere barket sammen etter en takling på Antony. Akten så ut til å ende i et gult kort til hvert av lagene.

Men Casemiro tenkte neppe på at det sitter en gjeng i en buss med skjermer med alle mulige kameravinkler.

For etter en kjapp sjekk ble dommer Andre Marriner sendt ut for å se på reprisene av tumultene. De viste brasilianeren med strupetak på Will Hughes.

Marriner var ikke i tvil: Direkte rødt kort. Det betyr at Casemiro er ute i tre kamper.

– Det er så til de grader dårlig nyheter for United. Du kan sikkert finne mye i regler og lovverk som sier at det der er utvisning, sa Viaplay-kommentator Tor Ole Skullerud.

Manchester United-sjef Erik ten Hag var ikke fornøyd med at kun Casemiro ble vist det røde.

– Jeg ser to lag som slåss, jeg ser to lag som går over streken og det er én spiller som blir utvist. Det er ikke riktig, sa ten Hag til Manchester Evening News-skribent Samuel Luckhurst.

På Twitter florerer det nå bilder av Jordan Ayew med kvelertak på Fred. Mange mener at Palace-spilleren også skulle vært utvist.

Med det røde kortet ble Casemiro den første Manchester United-spilleren til å bli utvist siden Harry Maguire ble utvist mot Watford i november 2021. Det er 65 kamper uten røde kort for United.

Utvisningen kom rett etter at United hadde gått opp i en 2–0-ledelse signert Marcus Rashford.

– Noen ganger er fotball et særdeles vakkert spill. Du verden for en presisjon, forflytning og herlige kombinasjoner. Det er lekkert, det er deilig fotball på Old Trafford.

Slik beskrev Skullerud et praktfullt United-mål.

Hjemmelaget trillet ballen hurtig utenfor Crystal Palace sin 16-meter. Etter utallige kombinasjoner i United-angrepet ble ballen skjøvet ut til Luke Shaw.

Venstrebacken la inn til en enslig Rashford som fikk gleden av å sette ballen i nettet og doble for United.

TOPPSCORER: Marcus Rashford er Manchester Uniteds toppscorer denne sesongen.

Det røde kortet kunne blitt skjebnesvangert for United. For i det 75. minutt sørget Crystal Palace for at kampen skulle få et betydelig mer spennende siste kvarter enn de første 74.

United ledet 2–0 da et hjørnespark landet hos Doucoure som klinket til. Skuddet ble en skivebom som så ut til å gå langt utenfor, men ute på venstre side lå Jeffrey Schlupp å lurte.

Schlupp flikket ballen i mål som om han aldri har gjort noe annet og reduserte for Palace.

Dermed skulle «de røde djevlene» forsvare inn en 2–1-seier med ti mann. Ikke bare i 15 minutter. Det ble nemlig lagt til syv minutter.

Men selv om Crystal Palace nærmet seg, kom de ikke nærme nok. United slapp med skrekken og rodde i land tre viktige poeng.

Tafatt førsteomgang

Seks minutter og én VAR-avgjørelse var stort sett det eneste nevneverdige fra den første omgangen på Old Trafford.

For da Will Hughes var ute med armen på et innlegg fra Marcus Rashford fikk Bruno Fernandes muligheten fra elleve meter. I sedvanlig stil trippet portugiseren frem og trillet ballen iskaldt motsatt vei for Vicente Guaita.

Straffescoringen så ut til å senke tempoet betraktelig og ingen av lagene kom til de store mulighetene i første omgang.

Den andre omgangen begynte på samme måte. Labert Palace-press og United som trillet kule. Det skulle straffe seg for gjestene.

Rashford doblet for hjemmelaget etter 62 minutter, noe som viste seg å bli en særdeles viktig scoring.

Palace reduserte nemlig én gang, men ikke to. Kampen endte 2–1 og United tok tre nye poeng.