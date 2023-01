Kometen Karlsbakk om egen rekordsum: – Sykt med penger

Daniel Karlsbakk (19) er tidenes Viking-salg etter bare én sesong og to scoringer i Eliteserien. 19-åringen er kritisk til statistikk-fokuset.

REKORD: Daniel Karlsbakk er tidenes dyreste Viking-salg.

Daniel Karlsbakk ble på tirsdag klar for Heerenveen. Ifølge Stavanger Aftenblad skal overgangen ha en totalverdi på over 30 millioner kroner.

– Det er sykt med penger. Jeg vil ikke svare ja eller nei på om jeg er verdt det. Jeg vil bare si at fotballen har dessverre blitt sånn at man må betale mye for spillere. Viking hadde egentlig lyst til å ta vare på meg, men så kom tilbudet de ikke kunne si nei til, sier Karlsbakk til VG.

Han kom gratis til Viking fra Bryne (utløpt kontrakt) for et drøyt år siden. Han fikk 21 kamper i Eliteserien og endte opp med to mål.

– Enkelte vil kalle det her en sjokkovergang, er du enig i det?

– Altså, hadde jeg bare scoret fire-fem mål mer, så hadde flere forstått. Man må ikke bare se på statistikk og mål, men at jeg bidrar mye rundt også. De ser noe i meg som er veldig rått, da. Det sier bare hvor interesserte de er, svarer han.

LAGKAMERAT: Kristoffer Løkberg mener Heerenveen har fått tak i et godt råmateriale.

Kristoffer Løkberg (31) har vært lagkamerat med Karlsbakk i Viking det siste året.

– Det er på en måte spinnvilt, reagerer Løkberg om at 19-åringen blir Vikings dyreste salg noensinne etter bare ett år i klubben.

– Det er en kraftpakke uten like. Det er noen fysiske forutsetninger du ikke kan trene deg til. Det er ganske unikt, legger Løkberg til om den 186 centimeter høye 19-åringen.

I tillegg til høyden er Karlsbakk rask. Han er også fra Bryne. Beskrivelsen lyder nok velkjent, selv om sambygding Erling Braut Haaland med sine 194 centimeter er noe høyere.

– Er det snakk om en Haaland-effekt i denne overgangen?

– Det kan være noe i det, hehe. Høye spisser med fart er jo attraktive i Europa. Men nei da, jeg tror ikke det at jeg kommer fra Bryne har hatt noe å si, svarer Karlsbakk.

Løkberg trekker frem en sammenligning med U21-landslagsspissen Jørgen Strand Larsen (22). Han scoret ni mål for Sarpsborg 08 på 69 kamper før han endte i Groningen.

– Heller ikke han hadde dominert i Eliteserien. De investerte i en pakke. Dagens fotballverden er det blitt slik at du må få tak i dem før de blir gode, sier Løkberg.

Strand Larsen ble kjøpt av Groningen for rundt 12 millioner i 2020. På sommeren i fjor reiste han videre til spanske Celta Vigo. I høst ble han løftet opp i A-landslagstroppen til Ståle Solbakken.

– Han har vist at det går an å prestere i Nederland selv om du scorer lite mål i Eliteserien. Du ser at det er mulig å komme seg videre til en så stor liga som La Liga. Det er utrolig motiverende å se, sier Karlsbakk om sammenligningen.

– Hadde du forventet denne overgangen her nå?

– Nei, for å si det sånn for to år siden var jeg ute i over halve sesongen i Bryne med brukket ankel. Jeg kom fra en klubb i Bryne med litt lavt treningsnivå og skulle ta gradvise steg da jeg kom til Viking, og så har det bare skutt i været.

– Jeg skulle jo skyte fra i Eliteserien i år, men så dukket denne helsikes bra muligheten opp, og det synes jeg er steinrått, legger Karlsbakk til.