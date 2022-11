LSK forlenger med Bakke og Myhre ut 2027

LILLESTRØM/OSLO (VG) Lillestrøm har valgt å forlenge sine avtaler med trenerne Geir Bakke (53) og Petter Myhre (50).

BLIR MED VIDERE: Petter Myhre (t.h.) og Geir Bakke skal fortsatt ha treneransvaret for Lillestrøm. Dette bildet er fra kampen mot Aalesund i april.

Nå skal duoen lede LSK ut 2027 etter at Bakke forlenget sin avtale med tre år, mens Myhre - som var på utgående kontrakt - binder seg til klubben i fem nye år.

Sportssjef Simon Mefsin og Lillestrøm har ønsket kontinuitet på trenersiden. Nå får de det til gangs.

For Petter Myhre innebærer avtalen at han gir seg som fotballekspert hos TV 2 - en rolle han har hatt i 15 år. Det var ingen enkel avgjørelse.

– Jeg har skiftet mening underveis, flere ganger. Jeg har konkludert om kvelden, så har jeg våknet om morgenen og ikke vært tydelig på valget likevel, sier Myhre til VG.

Han har «følt seg ønsket begge steder» og sier han har fått god tid til å gruble.

Petter Myhre (t.v.) og sportssjef Simon Mefsin på dagens pressekonferanse på Åråsen.

– Jeg hadde ikke lyst til å ta avgjørelsen før etter sesongen. Det sto så mye på spill. For meg var det et livsstilsvalg. Det er to forskjellige livsstiler de neste årene. Nå har jeg gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag. Jeg får «nerde» med noe som jeg føler jeg kan og som har vært en stor del av livet mitt siden jeg begynte å spille da jeg var fem år. Det var utfordringen, sier Petter Myhre om sitt valg.

Han er klar på at om han hadde valgt å gi seg i LSK nå, så hadde han vært ferdig som topptrener.

– Hadde jeg gått ut av det så hadde jeg kanskje vært ferdig som trener - i hvert fall på toppnivå. Jeg kunne jobbet på fotballgymnas eller lavere divisjoner, men på toppnivå var dette siste mulighet. Dette kommer til å koste mye, mye mer fysisk og mentalt enn det å jobbe i TV, fastslår han.

Lillestrøm endte på en 4. plass i Eliteserien denne sesongen.