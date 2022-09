Rashford og Antony herjet mot Arsenal - Ødegaard raser mot VAR

(Manchester United–Arsenal 3–1) Alt stemte for Manchester United da de slo Arsenal og tok sin fjerde strake seier, men etter kampen var Martin Ødegaard oppgitt over det han mener var en feilaktig VAR-inngripen mot ham som førte til en annullert scoring.

Tidlig i kampen fikk nemlig Arsenals Gabriel Martinelli en scoring annullert av VAR, fordi dommerne i videorommet mente at Ødegaard hadde stanset Uniteds Christian Eriksen på ulovlig vis i forkant av målet.

Flere minutter etter at kampdommeren hadde godkjent målet, dømte VAR derfor i stedet frispark til Manchester United.

Ødegaard viste tydelig hva han mente om den avgjørelsen, men til ingen nytte.

Etter kampen var han fortsatt frustrert da han ble intervjuet av Viaplay.

– Aldri frispark i mine øyne, sier Ødegaard, som heller ikke forstår hvorfor VAR bryter inn i den typen situasjoner.

– Det var veldig, veldig soft og dommeren står godt plassert og sier «spill videre». Veldig billig i mine øyne, og ganske rart at VAR griper inn. Det skal være «clear and obvious» før de gjør det.

Martin Ødegaard skjønner lite av hvorfor VAR grep inn etter duellen mellom ham og Eriksen.

– Hvis de skal gå inn sånn, blir det mange situasjoner å ta tak i. Det er frustrerende, og jeg forstår ikke helt hva de driver med, legger han til.

Heller ikke Arsenal-manager Mikel Arteta forstår hvorfor VAR grep inn i situasjonen før scoringen og dømte frispark.

– Dommeren sa at det var en «veldig soft avgjørelse». Vi ber bare om forutsigbarhet. I dag mistet vi målet igjen, sier han til Match of the day.

De siste dagene har debatten om VAR blusset opp igjen som følge av to andre situasjoner som kan minne om dagens, da både Newcastle og West Ham fikk mål annullert i forrige Premier League-runde.

Den tidligere England-helten Michael Owen er én av dem som støtter Ødegaard og Arteta, og deler bekymringen for om VAR er i ferd med å gripe inn i for mye.

– Dette er ikke det VAR er til for. Det er ikke der for å være dommer i kampen, skriver han på Twitter.

VAR-avgjørelsen ble uansett stående, og Arsenal gikk på sitt første poengtap.

– Gravde dypt

Ødegaard og resten av laget har nemlig vært kruttsterke så langt i Premier League, og sto med fem strake seiere før søndagens møte. Men akkurat nå er Manchester United et av de virkelige formlagene, noe man ikke skulle trodd etter lagets skrekkelige åpning på sesongen.

– Vi fikk en test i dag, og den klarte vi. Det var tøft. De er et godt lag og vi måtte grave dypt, sier Marcus Rashford i et intervju vist på Viaplay.

Antony Matheus dos Santos gikk rett inn i startoppstillingen i det som var brasilianerens første kamp for United.

Nysigneringen ble sommerens dyreste kjøp i europeisk fotball, med en overgangssum som skal ha ligget på rundt 100 millioner euro.

Erik ten Hag trente Antony også i Ajax, og 22-åringen viste fort hvorfor den nye United-manageren så gjerne ville ha ham med seg til England.

Iskald scoring

Antony debuterte med full tenning fra start, og etter bare 35 minutter i United-trøya kom hans første scoring. Marcus Rashford gjorde forarbeidet da Antony ble spilt gjennom og la ballen iskaldt bak Arsenal-målvakten, slik at United gikk til pause med 1–0-ledelse.

fullskjerm neste Antony Santos ble hentet fra Ajax før overgangsvinduet stengte, og debuterte med mål. 1 av 6 Foto: Dave Thompson / AP

Antony ble byttet ut etter pause, og inn kom den femten år eldre Cristiano Ronaldo.

Rashford-show

Etter hvilen var det uansett Marcus Rashford som skulle stjele showet.

Han avgjorde kampen med sine to scoringer, og begge kom etter godt forarbeid fra Christian Eriksen, som virkelig ser ut til å ha funnet ut av samspillet med Rashford.

Rashford har på sin side ofte måttet tåle kritikk for at han litt for sjelden har bidratt til scoringer, men denne sesongen står han så langt med tre mål og to assist på seks kamper.

Selv om Manchester United vant klart, styrte Arsenal spillet i lange perioder på Old Trafford.

Ødegaard var en av de som spilte en god kamp, og nordmannen strødde om seg med gode pasninger på Arsenals midtbane. Han var også med i oppbyggingen av bortelagets eneste mål i kampen, som Bukayo Saka bredsidet inn bak en sjanseløs David de Gea. Ødegaard ble byttet ut med 20 minutter igjen, på stillingen 2-1.

– Det er enkle mål vi gir bort i dag. Vi gjør det ikke bra nok i de situasjonene, og gjør enkle feil, sier Ødegaard til Viaplay.

Seieren over Arsenal bare understreker at Manchester United har fått til en skikkelig snuoperasjon.

Erik ten Hag fikk den absolutt verst tenkelige starten på karrieren som United-manager med 2–1-tap mot Brighton og 4–0-tap mot Brentford. Men nederlenderen har greid å snu skuta, blant annet ved å endre i Uniteds forsvarsrekke, der kaptein Harry Maguire er blitt benket til fordel for Raphael Varane.

De tre påfølgende kampene endte med med seire over Liverpool, Southampton og Leicester, og dagens seier over Arsenal er lagets fjerde på rad.

United møter Alexander Sørloths Real Sociedad i europaligaen torsdag. Samme dag spiller Arsenal borte mot Zürich i samme turnering.

Marcus Rashford ser ut til å være tilbake i scoringsform.

