Idrettstinget vil ha tiltaksplan mot økonomiske barrierer

Idrettsstyret får i oppgave å komme med nasjonale grep som skal bekjempe økonomiske klasseskiller. Det ble vedtatt på tinget i Bergen.

Idrettstinget i Bergen ba styret i Norges idrettsforbund om å utarbeide en tiltaksplan mot økonomiske barrierer.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Tiltaksplanen skal legges frem for debatt på ledermøtet i Norges idrettsforbund i 2024 og fremmes for vedtak på 2025-tinget.

Det var Oslo idrettskrets som foreslo å instruere NIF-styret om å finne løsninger på økonomiske barrierer. Flere krav ble stilt i forslaget, og disse handlet blant annet om kostnadsregler og forsikringer.

Idrettsstyret stilte seg bak intensjonen, men ønsket ikke at det skulle «gis detaljerte føringer på hva tiltaksplanen skal inneholde».

Zaineb Al-Samarai på talerstolen da hun snakket om økonomiske barrierer søndag.

– Økonomiske barrierer er en av vår tids største utfordringer, sa idrettsstyremedlem og presidentkandidat Zaineb Al-Samarai fra talerstolen.

Hun argumenterte deretter for at forslaget burde endres til at NIF-styret skal lage en tiltaksplan «på fritt grunnlag». Det var dette som vant frem i tingsalen.