Ruud tapte for Djokovic i ATP-finalen

(Casper Ruud – Novak Djokovic 5–7, 3–6) Casper Ruud (23) hang godt med mot Novak Djokovic (35) i finalen i ATP-sluttspillet i Torino. Så raknet det i andre sett.

Oppdateres!

– Først og fremst, gratulerer til Novak. Jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig dette året har vært for ham til tider. Respekt for det du har fått til og oppnådd i år, sier Casper Ruud til arrangøren etter kampen.

Ruud vant alle sine serve-games i det første settet, før Djokovic breaket på 5–6. Siden kom ikke nordmannen opp på det samme nivået som dagen før, da han utklasset russiske Andrej Rubljov.

– Casper spilte veldig godt, og vi servet meget bra begge to. Jeg måtte få ham til å bevege seg og løpe, og jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg spilte etter hvert utover i kampen, sier Djokovic rett etter å ha vunnet finalen.

Tennisesset ble for sterk for Ruud, og serberen hadde god kontroll i sett nummer to. Djokovic i storform vartert opp med flere serve-ess, og da Ruud hadde et par slurvefeil ble det ikke seier i ATP-finalen for Ruud.

Med seier i samtlige kamper i ATP-sluttspillet for Djokovic, reiser serberen hjem fra turneringen med en pengepremie på om lag 48 millioner kroner.

Finalist Ruud, som også tapte for Rafael Nadal tidligere i uken, tjener rundt 22 millioner kroner på sluttspillet i Torino.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn Jonas Bucher DEL 6-3! Serve-ess og seier til Djokovic!

Jonas Bucher DEL Matchball Djokovic Kampens lengste ballveksling, som Djokovic går seirende ut av. Matchball.

Jonas Bucher DEL Så misser Djokovic på forehand. 30-30.

Jonas Bucher DEL Ruud må langt ut for å forsvare seg, før Djokovic smasher inn 30-15 på volley.

Jonas Bucher DEL Bommer på en backhand der, Ruud. 15-15.

Jonas Bucher DEL Djokovic misser på det første poenget, i hvert fall. 0-15.

Jonas Bucher DEL Kan Ruud breake for første gang i kampen, da?

Jonas Bucher DEL Ruud reduserer! 5-3 Glimrende serve - og redusering.

Jonas Bucher DEL Ruud er litt uheldig der. 40-30.

Jonas Bucher DEL Djokovic overtar, og Ruud havner bakpå. 40-15.

Jonas Bucher DEL Serve-ess igjen! Game-ball allerede.

Jonas Bucher DEL Flott serve igjen. 30-0.

Jonas Bucher DEL Serve-ess fra Ruud. 15-0 i det åttende gamet i andre sett.

Jonas Bucher DEL 5-2 Ruud misser igjen! Aiaiai.

Jonas Bucher DEL 40-30. Ruud svarer.

Jonas Bucher DEL Ruud bommer fælt på backhand etter en lang rally. Game-ball til Djokovic.

Jonas Bucher DEL 30-15. Feil fra Djokovic.

Jonas Bucher DEL Djokovic spiller smart. 30-0 til serberen.

Jonas Bucher DEL Bommer så vidt på en retur, Ruud. Får ut litt frustrasjon i etterkant.

Jonas Bucher DEL Redusering! 4-2 ... men Ruud hamrer inn et serve-ess. Livsviktig game for 23-åringen. Vis flere innlegg