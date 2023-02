Politiker reagerer: Hodeskadet dommer ble filmet i flere minutter

I flere minutter ble håndballdommeren filmet mens han lå på banen med en hodeskade. Først etter et halvt døgn ble videoen slettet fra strømmeplattformen MyGame.

SKADET: Her får håndballdommeren hjelp mens han ligger på banen. Der lå han i flere minutter. Kampen var stoppet i 23 minutter. Til høyre er et eksempel på et MyGame-kamera, plassert i en annen idrettshall.

Hendelsen fant sted i en håndballhall på Østlandet onsdag i forrige uke:

Det var bare spilt et par minutter av kampen da en spiller løp rett inn i den ene dommeren. Han gikk i bakken og ble liggende, tydelig preget av det som hadde skjedd.

I tre minutter fulgte det automatiserte MyGame-kameraet dommeren og personene som hjalp ham ute på banen - mens helsesituasjonen fortsatt var uavklart. Deretter ble det lagt en plakat på skjermen, som hindret seerne å få med seg det som skjedde.

Kampen ble startet opp igjen etter 23 minutter - med nye dommere.

– Jeg er fortsatt litt groggy etter smellen og har hjernerystelse. Ellers går det greit, men jeg må ta det rolig de neste par dagene, skriver dommeren i en tekstmelding til VG.

Han henviser til Norges Håndballforbund og har ikke besvart VGs spørsmål om han synes det er ubehagelig å bli filmet i slike situasjoner.

Håndballforbundet er ett av seks norske særforbund som har inngått avtale med MyGame om strømming av norsk idrett. Det skjer med automatiserte kameraer, produsert i Kina.

KRITISK: Grunde Almeland i Venstre.

Før jul viste VG hvordan en 12-åringen ble filmet mens han slåss på banen, og hvordan et jentelag trente uten å vite at de ble filmet. Strømming av unge under 18 år ble deretter satt på pause.

Stortingspolitiker reagerer

På Stortinget sitter Venstre-politiker Grunde Almeland. Han har lenge vært skeptisk til strømmeavtalen mellom MyGame og seks norske særforbund.

– Dette er bare enda et bevis på at dette systemet ikke er modent, sier Almeland.

Han understreker at situasjonen til dommeren i teorien kunne vært langt mer alvorlig.

– I en tradisjonell direktesending vrir man kameraet vekk, eller zoomer ut når det skjer noe alvorlig på banen. Det er ganske spesielt at dette systemet gjør det motsatte: Det følger det som skjer rundt han som ligger på banen. Det virker ikke som om man har tenkt på det, og det er et klart symptom på at systemet ikke er godt nok, sier Almeland.

MyGame-direktør Lars Setsaa forteller at sekretariatet i den aktuelle håndballhallen trykket på «stoppknappen» etter tre minutter. Deretter ble hendelsen rapport inn av en gruppe i MyGame som gjennomgikk publiserte sendinger påfølgende dag, torsdag, klokken 09.30.

Listen med sendinger som skulle avpubliseres ble deretter sendt til godkjenning høyere opp i systemet, men personen som hadde mandat til å godkjenne satt i møte frem til klokken 11. Derfor ble ikke klippet slettet fra TV 2 Play, som sender MyGame-kamper, før klokken 11.34.

SEKS SÆRFORBUND HAR AVTALE: Norges Fotballforbund, her ved president Lise Klaveness har inngått avtale om strømming. Her er hun med MyGame-topp Harald Strømme. Volleyball, innebandy, ishockey, håndball og baskettball har også avtaler med selskapet.

Da hadde det gått en halvtime siden VG tok kontakt med MyGame. Ifølge Setsaa er klippet sett av 62 personer.

– MyGame jobber sammen med idretten om flere tiltak som kan bidra til at vi kan strømme idrett på en så trygg og god måte som mulig. Rutinene for sekretariatet er noe vi jobber med. Vi er også i dialog med idretten og ser på om dommere skal kunne ha en aktiv rolle i å stoppe filming ved hendelser. Vi tar alle hendelser alvorlig, men jeg tror ingen forventer at noen skal være feilfrie, sier han.

– For enkelt

Konfrontert med Grunde Almelands kritikk i denne saken, sier Lars Setsaa at det blir for enkelt å trekke ut enkeltepisoder som tegn på at noe ikke fungerer:

– Store TV-aktører har gjort flere lignende hendelser opp gjennom tidene. BCC beklaget blant annet at de viste nærbilder av Christian Eriksen under den tragiske VM-kampen. Ingen vil trekke slutningen at det er et tegn på at BBCs sportsdekning ikke fungerer. Det tror jeg Almeland egentlig også selv forstår, sier han.

Hva er MyGame? MyGame er breddeplattformen for norsk lagidrett. Ved hjelp av smarte sportskamera produserer og strømmer selskapet breddekamper fra hele Norge. «Foreldre, familie, venner og fans kan dermed følge sine favorittspillere og lag gjennom våre apper», er deres egen beskrivelse hentet fra nettsiden deres.

Tidligere i år ble det klart at TV 2 i samarbeid med MyGame skal strømme fotball, håndball, innebandy, basketball, volleyball og ishockey ned til 15-årsklassen landet over.

MyGame Group Norge er eid av TV 2 (29 %), Amedia (20 %) og MyGame Group AS (51 %). Bak sistnevnte selskap står det svenske konsernet Sportway Media Group AB, hvor tidligere Discovery-topp Harald Strømme er toppsjef og blant eierne.

Norsk idrett har inntil videre satt strømming av mindreårige på pause. MyGame tilbød inntil midten av januar strømming av unge ned i 15-årsklassen, med absolutt nedre grense på 13 år, dersom disse spilte i en høyere aldersklasse.

MyGame kostet opprinnelig 129 kroner måneden, der det delvis TV 2- og Amedia-eide selskapet tok 80 prosent av inntektene, mens den lokale klubben fikk 20 prosent. Etter at strømming av mindreårige er satt på pause, er månedsprisen satt ned til én krone.

Intensjonen bak strømmeprosjektet er blant annet å komme uregulert filming til livs, og å strømming inn i trygge rammer. Alle utøvere kan reservere seg mot filming, og dersom det er utøvere som bor på hemmelig adresse på banen, så vil ikke den aktuelle kampen filmes.

VG var i desember i kontakt med en 17 år gammel jente, bosatt på hemmelig adresse, som likevel ikke føler seg trygg.

Advarer

Venstre-politiker Grunde Almeland er generelt skeptisk til ideen om å plassere ut 2000 kameraer i norske idrettshaller, og at disse skal strømme 100.000 kamper hvert år:

– Det finnes ingen rett til å sende noe direkte selv om man sitter på rettighetene dersom man ikke har kapasitet til å ivareta rettighetene til dem som filmes. Kommer man i en sårbar situasjon, så skal det tas hensyn. Det er derfor politiet generelt sier at man ikke skal filme ulykker. Rett og slett fordi man ikke vet noe om alvorlighetsgraden eller hva som vil skje, sier han.

En rekke store kommuner har de siste ukene sagt nei til strømming av dem under 18 år på sine idrettsanlegg. Norges Idrettsforbund er i gang med en utredning om strømming av mindreårige i idretten.