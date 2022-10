Conte klikket da Kanes «vinnermål» ble annullert

(Tottenham – Sporting Lisboa 1–1) Harry Kane (29) sendte hele Tottenham til himmels da han ekspederte ballen i mål på overtid, men det «alle» trodde var vinnermålet ble annullert.

SÅ RØDT: Antonio Conte har nettopp fått rødt kort av dommer Danny Makkelie. Emerson Royal (i midten) fortviler etter annulleringen.

Tottenham-manager Antonio Conte var rasende i tumultene som oppsto etter VAR-kaoset på overtid i London, og italieneren fikk rødt kort for reaksjonene mot dommerteamet.

– Jeg mener ballen var foran Kane og det er et mål. Jeg forstår ikke linjen de (VAR) satte opp. Det er veldig vanskelig å kommentere denne avgjørelsen. VAR gjør mye skade. Jeg skulle gjerne sett at en lignende scoring på et stort stadion, for et storlag, ble annullert, sa Conte til BT Sports etter kampen.

VAR konkluderte nemlig med at Kane var offside da Emerson Royal headet ballen til stjernespissen, som banket ballen i nettet seks minutter på overtid.

Ballen var også innom en forsvarer, og bidro til de enorme protestene.

Tidligere dommer Svein-Erik Edvartsen konkluderer med at avgjørelsen er korrekt:

Umiddelbart etter Kanes nettkjenning kokte det av pur glede på Tottenham Hotspur Stadium i den engelske hovedstaden, for med seier ville avansementet fra Champions League-gruppen vært sikret.

Da VAR kom med sin konklusjon etter noen kaotiske minutter, ble alt snudd til fortvilelse og forbannelse for Tottenham.

Gruppen er nå helt åpen, og alle fire lagene kan gå videre. Tottenham er likevel sikret avansement med poeng borte mot Marseille om en uke.

Det var tidligere Tottenham-spiller Marcus Edwards som banket Sporting Lisboa i ledelsen med en herlig markkryper i 1. omgang. Rodrigo Bentancur headet inn utligningen i det 80. minutt etter en corner og keepertabbe av Antonio Adan.

Så eksploderte dramatikken på overtid.

PS! Tottenham møter Bournemouth på bortebane i Premier League førstkommende helg.

ANNULLERT: Hary Kane setter ballen i mål seks minutter på overtid, men dommeren annullerer.