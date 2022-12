PSV bekrefter: VM-stjerne klar for Liverpool

Cody Gakpo (23) har blitt kraftig linket til en overgang til Manchester United, men Liverpool har nå kuppet overgangen.

KUPPER: Liverpool kan snyte Manchester United i kampen om Cody Gakpo.

PSV bekrefter på sine hjemmesider at Cody Gakpo er klar for Liverpool.

Cody Gakpo fikk sitt internasjonale gjennombrudd under VM i Qatar. Han scoret tre mål for Nederland som kom seg til en kvartfinale. Ryktene om at Manchester United skal være interessert i PSV-spissen tiltok i styrke underveis i mesterskapet, og ble så sent som tidligere på mandag nevnt av overgangs-journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

Men senere på mandag har både han og andre velinformerte journalister snudd. Liverpool skal nå være med i kampen og ifølge Paul Joyce i The Times og Liverpool-korrespondent i Goal, Neil Jones.

Romano påstår på Twitter at Liverpool og PSV er enige og at Gakpo de nærmeste dagene vil dra til England for å signere kontrakten.

Det skal være snakk om en sum på over 400 millioner kroner, som kan stige til rundt 550 millioner kroner.