Golfprofiler overrasket over OL: – Det er virkelig spesielt

KAWAGOE (VG) Rory McIlroy (32) var en av mange stjerner som var usikre på betydningen av golf i OL før lekene startet. Foran søndagens finalerunde har tilsynelatende alle blitt fullstendig overbevist.

TRIVES: Rory McIlroy og Shane Lowry har hatt en stor opplevelse under OL for «Team Ireland». Foto: AFP

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det har vært fantastisk. Dette er min første OL-opplevelse. Det er mer enn jeg kunne forestilt meg. Jeg har virkelig likt det, sier McIlroy til VG.

32-åringen er en av sportens mest suksessfulle spillere gjennom tidene som tidligere verdensener, inneholder av fire majortitler, to ganger FedEx Cup-vinner og med en halv milliard innspilte kroner på PGA-touren.

Nå er nordiren en del av «Team Ireland» under OL, hvor han ligger tre slag bak ledende Xander Schauffele (27) etter tre av fire dager. Golf ble tatt inn som en del av OL-programmet for første gang på 112 år foran lekene i Rio de Janeiro i 2016. Da var ikke nordiren med.

Se VGs intervju med McIlroy her:

OL henger høyt

Til tross for at McIlroy tidligere har uttalt at han føler seg mer britisk enn irsk, har han som nordire valgt å være en del av «Team Ireland». Lørdag gikk 32-åringen i flight med lagkamerat Shane Lowry (34).

Begge er i gullkampen før de 18 siste hullene. Og begge har hatt en helt spesiell opplevelse under OL.

– Det blir ikke større, føles det som. Jeg føler meg privilegert. Bare det å være en del av «Team Ireland» sammen med alle de andre utøverne fra de ulike idrettene, det er noe jeg aldri har opplevd før. Det samholdet og følelsen av at det handler om noe mer enn deg selv, er noe helt spesielt, forteller Lowry, mens svetten renner nedover pannen på ham.

McIlroy forteller at de har snakket mye sammen den siste uken om den unike og overraskende OL-opplevelsen.

– Du vet, det er så mange utøvere fra så mange land ... Det er virkelig spesielt å være en del av dette. Jeg tror ikke jeg innså det før jeg kom hit. Det har vært en fantastisk opplevelse, sier den meritterte 32-åringen.

Også Justin Thomas (28) ble raskt overbevist. For amerikaneren var det nok å se utstyret med «USA» skrevet på som ventet på ham på rommet i OL-landsbyen.

– Dette er kanskje det kuleste jeg noen gang har vært med på, forteller amerikaneren, som har spilt inn nærmere 400 millioner kroner på PGA-touren etter debuten i 2013.

Les også: Amerikansk stjerne berømmer Viktor Hovland

VIRKELIG SPESIELT: Slik beskriver McIlroy OL-opplevelsen. Foto: AFP

Stor prestisje

Verdenstoer Dustin Johnson (37) er en av spillerne som valgte å stå over OL. Basert på erfaringene, prestisjen og omtalen knyttet til årets turnering er det sannsynlig at det vil være enda større kamp om plassene på lagene foran OL i Paris om tre år.

Overfor VG gjør McIlroy det klart hvor høyt han tror OL-golf vil verdsettes fremover.

– Jeg tror det vil bety mye. Golf er en sport basert på tradisjon. OL-golf er fortsatt veldig ferskt. Når golf har sementert plassen sin som en OL-sport, vil det bare tas til et enda høyere nivå, sier 32-åringen.

McIlroy gleder seg nå til å ta fatt på den siste runden i Kawagoe utenfor Tokyo, hvor han spiller for gull.

– Det er spennende. Det er deilig å ha sjansen. Det er deilig å gå ut der og spille en runde med golf som er veldig meningsfull. Jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det.

Se listen over alle flighter og klokkeslett på finaledagen her.

PS: Viktor Hovland er ute av medaljekampen etter å ha gått fem under par på de 54 første hullene. Det samme gjelder Kristian Krogh Johannessen som er på par.

Les også: Golfstjernens far fikk OL-drømmen knust av fyllekjører

Publisert Publisert: 31. juli 2021 18:23