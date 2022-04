Bolsjunov-trener: – Russofobisk psykose

Den store motstanden mot at Jelena Välbe skal gjenvelges i FIS-styret, får Aleksandr Bolsjunovs trener til å se rødt.

Jurij Borodavko (t.v.), Jelena Välbe og Aleksandr Bolsjunov fotografert under ski-VM i 2019.

Den svenske, finske og polske skipresidentene har uttalt at de ikke vil stemme for gjenvalg av Välbe, som er president i det russiske skiforbundet. Den norske skipresidenten Erik Røste har også uttalt seg svært kritisk til Jelena Välbe.

Den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko, som i mange år har vært treneren til Aleksandr Bolsjunov, reagerer sterkt, blant annet på den svenske skipresidenten Karin Mattsons uttalelse om at Välbe ikke burde ha fått stille som kandidat.

– La dem si hva de vil! Dette er russofobisk psykose! Det er ingen grunn til å svare dem. De konkurrerer om å pisse mest på det russiske folket, sier Borodavko ifølge Sport Ekspress.

– Ingen kommentar

– Jeg har allerede levert inn de nødvendige dokumenter og har ingen kommentar, sier Välbe selv til angrepene fra de svenske og finske skipresidentene.

Hun har tidligere vært i krangel med Erik Røste - som hun anklaget for å være den som sto for «hysteriet» mot de russiske løperne da FIS bestemte seg for å utestenge russerne for resten av sesongen.

Kommer ikke til å stemme på Välbe

– Selvfølgelig kommer vi ikke til å stemme på henne, sier den svenske skipresidenten Karin Mattsson til Expressen.

– En ting er å ikke stemme på henne, men skal hun kunne stemme selv? Skulle hun i det hele tatt være kvalifisert til å stille?

Den finske skipresidenten Markku Haapasalmi fastslår at det er «utrolig opprørende» at Välbe stiller til valg.