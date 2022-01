Sundby ber om at de smittede OL-prioriteres

SEISER ALM (VG) Martin Johnsrud Sundby (37) mener fortsatt de smittede OL-håpene kan imponere i Beijing.

SMITTET: Heidi Weng, Simen Hegestad Krüger og Anne Kjersti Kavlå testet positivt på corona.

Han var selv gjennom coronasykdom nylig.

– Jeg ser ingen grunn til å trekke i nødbremsen for tidlig. Man kommer til et krysningspunkt, men om Krüger ikke kjenner symptomer og kan reise til å stille på femmila, bør det holdes åpent, sier Sundby.

Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger har denne uken testet positivt på coronaviruset i Seiser Alm – kort tid før OL åpner med duatlon 5. og 6. februar for kvinnene og herrene. Det rekker uansett ikke trioen.

Lørdag ble Ragnhild Haga hentet inn i den norske OL-troppen for coronasmittede Anne Kjersti Kalvå.

– Kalvå er ikke klar til første øvelse, og da må vi ha folk for å stille fullt lag, sier trener Ole Morten Iversen til VG.

Han utelukker likevel ikke at Kalvå kan komme seg til OL.

– Men akkurat nå er hun hverken reiseklar eller i troppen. Hun er akkreditert og kvalifisert, så hvis det dukker opp noen plasser, så er hun en man kan sette inn.

Han illustrere hvor kaotisk det er: Hvis Heidi Wengs tester ikke innfrir, kan Kalvå faktisk komme inn i troppen igjen som reserve for Weng.

NRK-ekspertene Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn uttalte kort tid etter Weng og Kalvås smitte ble kjent at det var nærmest bare å glemme OL.

Sundby er mer optimistisk.

– Krüger er det beste kortet vi har på skøyting og i høyden. Han er så lett-trent og god at dette trenger ikke å knekke ham.

Krüger sier selv til NRK at han har et lite håp om å gå femmila 19. februar, mens han tror selv at resten kommer for tidlig.

STØTTE: Martin Johnsrud Sundby (med sønnen Marcus) tror fortsatt Simen Hegstad Krüger kan komme seg til OL.

Weng og Kalvå kan tidligst forlate isolasjon 3. februar, mens datoen er 6. februar for Krüger, ifølge dagens regler i Italia.

Deretter må teste negativt fem ganger og fire dager for å komme inn i Kina, ifølge landslagslege Øystein Andersen.

Det betyr at Weng og Kalvå i beste fall kan reise til Beijing 7. februar, mens 10. februar gjelder for Krüger. Uten smitte ville Weng gått distanseløpene og stafett. Også 10-kilometeren (10. feb.)

Landslagslege Øystein Andersen tror det er mulig å komme tilbake raskt etter omikron-smitte.

– Vi er mer positive enn før. Med tidligere mutasjoner har vi vært veldig skeptiske og konservative. Vi har mer håp om at det skal gå fortere fordi sykdomsbyrden er lavere nå, det er lettere infeksjoner. Sånn sett er jeg positiv, men det kan ikke gå på bekostningen av helsen til folk. Det blir en individuell vurdering hvor raskt vi tør å trykke på avhengig av hvor syke de blir, sier Andersen.

HER BOR DE: På dette hotellet bor coronasmittede Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå.

Fredag testet resten av OL-troppen negativt på PCR-test i Italia. Johannes Høsflot Klæbo reiste hjem i privatfly i går ettermiddag.ruar), men den kan komme i overkant fort. I tillegg til at formen må være grei etter smitte og isolasjon, bør man også snu døgnet litt og reisen til Kina er lang. Kalvå – i normal form – er også aktuell for distanseløpene.

Krüger lå trolig ikke an til å gå 15 kilometer 11. februar, men normalt er han gullfavoritt på femmila (19. februar) og klar kandidat til stafett (13. februar).

Fakta OL-programmet langrenn

5. februar: 15 km med skibytte, kvinner

6. februar: 30 km med skibytte, herrer

8. februar: Sprint

10. februar: 10 km, kvinner

11. februar: 15 km, herrer

12. februar: Stafett, kvinner

13. februar: Stafett, herrer

16. februar: Lagsprint

19: Februar: Femmil, herrer

20. februar: Tremil, kvinner Les mer

Krüger og Sundby tok gull sammen på stafett i 2018. 37-åringen går nå langløp for Team Koteng Eidissen, og nylig ble hele laget smittet. Flere av dem stiller til Marcialonga søndag (kl. 8 på NRK), drøyt to og en halv etter smitte.

– Personlig har det vært seigt å dra i gang. Jeg ble medium forkjølet med en del skallebank, og det har kommet litt tilbake etter økter, men det er individuelt, sier Sundby.

– Hadde OL vært i Oslo hadde jeg ikke sett for meg noe annet enn at Krüger gikk femmila. Men det er komplisert med Beijing på grunn av testkrav, høyde, reise og tidsakklimatisering.

– Hvordan bør ski-ledelsen nå vurdere om man skal sende de som er tatt ut og smittet, opp mot nye reserver?

– De åtte som er tatt ut skal få leve i håpet så lenge det er teoretisk mulig. De har kjempet sinnssykt hardt for å kvalifisere seg og har det veldig tungt nå, så de bør ha noe som holder motivasjonen oppe i isolasjon, svarer Sundby.

Fakta OL-troppen, langrenn Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold På herresiden har sprinterne Even Northug og Thomas Helland Larsen + distanseløperne Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget bekreftet at de har blitt kontaktet for å kunne steppe inn til OL på kort varsel. Det samme har også Ane Appelkvist Stenseth (sprint) og Silje Theodorsen (distanse) bekreftet blant kvinnene. Les mer