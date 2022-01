Maren Lundby ble «Årets navn» – bruker prisen som comeback-motivasjon

VANT GJEV PRIS: Maren Lundby takker alle som har stemt på henne.

Skihopperen Maren Lundby vant «Årets navn» på Idrettsgallaen – og lover at det blir motivasjon for å komme tilbake i hoppbakken.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– At jeg skulle stikke av med denne prisen blir nesten litt tullete. Jeg må bare takke alle som har stemt på meg, så skal jeg prøve å oppnå noe av det samme som det de andre har fått til. Dette var skikkelig stort. Jeg skal bruke den videre til å motivere meg selv og komme tilbake, sier Lundby i sin takketale.

«Årets navn» deles ut til den idrettsutøveren som får flest stemmer i befolkningen.

– Jeg ble veldig overrasket. Det var veldig solide kandidater som var nominert. De er helt enestående. Jeg må bare si tusen takk til at folket har stemt meg frem i det selskapet der, sier Lundby til VG.

– Hva tror du at du rører ved hos folk?

– Jeg tror jeg har rettet oppmerksomheten mot et tema flere tydeligvis mener at mener at det skal settes fokus på. Jeg har fått inntrykk av at folk setter pris på åpenheten. Jeg sier ting som de er.

Karsten Warholm vant «Årets mannlige idrettsutøver» etter sitt rekordår, og er overfor VG full av lovord om totningen som vant «Årets navn».

– Jeg gratulerte henne og sa at det er veldig fint at hun bruker sin vanskelige posisjon til å gjøre noe som noe som kanskje er større enn hennes egne litt mer egoistiske mål om å oppnå idrettsprestasjoner. Hun vinner «Årets navn» og er stemt frem av folket. De anerkjenner dette som en veldig viktig sak. Det er fantastisk, sier sunnmøringen – som også serverte humor om sin prisvinnende trener:

Lundby har gjort seg bemerket på flere områder i 2021.

I VM i Oberstdorf vant hun gull i storbakken, et renn hun selv var pådriver for å få med i verdensmesterskapet.

– Sammen med OL-gullet er det det største jeg har opplevd som idrettsutøver. Det var stort å vinne det rennet jeg hadde kjempet for. Jeg håper at folk også kan se på meg som en idrettsutøver og ikke bare forbinde meg med likestilling og vekt, sier Lundby.

Senere ble det kjent at hun skulle delta i det populære TV 2-programmet «Skal vi danse», der hun raskt ble en seerfavoritt.

Fakta Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein, roing. Årets trener: Leif Olav Alnes, friidrett. Årets lag: Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball. Utøvernes pris: Jakob Ingebrigtsen, friidrett. Årets mannlige parautøver: Salum Ageze Kashafali, friidrett. Årets forbilde: Kvinnelandslaget, beachhåndball. Årets ildsjel: Terje Redtrøen, Tylldal langrenn. Årets kvinnelige utøver: Therese Johaug, langrenn. Årets gjennombrudd: Sturla Holm Lægreid, skiskyting. Årets mannlige utøver: Karsten Warholm, friidrett. Årets navn: Maren Lundby, hopp. Årets hederspris: Karen Espelund, fotball. Les mer

Så skapte hun virkelige sjokkbølger i befolkningen da hun gråtende annonserte at hun kom til å miste vinterens OL. Grunnen var at hun ikke klarte å møte de «ekstreme kravene» forbundet med vekt i hoppsporten.

– Jeg tror mange sitter inne med tanker som en gjerne tenker at en er alene om. Jeg tror det er mye, mye enklere når noen i toppen snakker om det. Jeg tror mange yngre synes dette er vanskelig, sier Lundby om åpenhet rundt vektproblematikken.

Hun har ikke hoppet et eneste skihopp siden hun landet til gull i Oberstdorf. Hun har heller ingen planer om treningshopp i bakken denne vinteren. Alt er rettet mot neste sesong.

– Vi er i disse dager i ferd med å legge en plan som forhåpentligvis skal ta meg tilbake i bakken neste vinter, sier Lundby kontant.