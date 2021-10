Henrik Kristoffersen tilbake fra skade: – Kommer til å gjøre litt vondt

Alpinist Henrik Kristoffersen (27) ser positivt på at han fikk «ufrivillig hvile» etter en skade i mai, men er forberedt på smerte når sesongen kjøres i gang i Sölden denne helgen.

KLAR FOR EN NY SESONG: Henrik Kristoffersen avbildet etter et renn i Lenzerheide i mars.

– Jeg har stått på ski like mange dager som jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde skadet meg, men det blir litt smertestillende til tider. Men det er sånn det er å være toppidrettsutøver. Helsen er litt sekundær. Førsteprioritet er å kjøre fort på ski. Det er bare å bite tennene sammen og stå i det.

Det sier Henrik Kristoffersen på et digitalt pressemøte før alpinistene innleder sesongen i østerrikske Sölden denne helgen.

Alpinisten pådro seg et brudd i ankelen da han kjørte motocross i mai. Det førte til seks uker på krykker for mannen som tok med seg to verdenscupseire og en VM-medalje forrige sesong.

Men seks uker på sidelinjen ser ikke 27-åringen på som utelukkende negativt.

– Opptreningen har gått veldig bra. Jeg fikk litt ufrivillig fri. Vanligvis sliter jeg litt med å bestemme selv når jeg skal ta med fri. Man vil jo selvfølgelig ikke ha en skade, men for å se mest mulig positivt på det var det fint å få den hvilen jeg trengte, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Det er ikke noe brudd som kan slås opp igjen. Alt er grodd og jeg er veldig fornøyd.

Sesongoppladningen har med andre ord vært noe annerledes enn den var i fjor.

– Det har vært litt annerledes enn i fjor sommer. Jeg har fått mer pause og fri, så jeg er mer uthvilt inn mot denne sesongen enn jeg var forrige sesong, forteller alpinisten.

– I fjor sommer strakk jeg strikken litt langt. Det ble rett og slett litt for mye trening da coronaen inntraff. Jeg hadde ikke så mye annet å gjøre. Så da jeg kom inn 1. september var jeg litt på stålet allerede. Så det at jeg nå fikk en ufrivillig pause med litt fri kan absolutt hjelpe, avslutter han.

Det er ikke bare Kristoffersen som er tilbake fra skadeopphold i Sölden. Også Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og Aleksander Aamodt Kilde er blant annet en del av laget denne helgen.

Herrenes storslalåmrenn er søndag 10.00. Det kan du se på NRK.