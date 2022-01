Flugstad Østberg hjelper Johaug med OL-forberedelsene: – Kjempehyggelig for begge to

Ingvild Flugstad Østberg (31) får ikke gå i OL neste måned, men er med som støtte når Therese Johaug (33) gjør de siste forberedelsene til OL i høyden i Seiser Alm.

Johaug og Flugstad Østberg har i flere år vært lagvenninner på landslaget. De siste årene har Flugstad Østberg hatt helsemessige problemer, og 31-åringen har flere ganger ikke innfridd helseattesten. Hun mistet en stor del av 2019/20-sesongen og gikk ikke et eneste renn i 2020/21-sesongen.

«Ingvild er med Therese da hun ellers ville vært alene der,» skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til VG. Han opplyser at det er Norges Skiforbund som har betalt for høydeoppholdet til Flugstad Østberg. Johaug var i fjor klar på at hun savnet lagvenninnen, og nå får hun altså hjelp av henne i jakten på sitt aller første individuelle OL-gull.

Flugstad Østberg fikk ikke lov til å være med på et høydeopphold i Seiser Alm i oktober på grunn av den daværende helsesituasjonen, men var med på det norske laget da verdenscupen startet opp i Ruka i november. Det ble imidlertid med tre renn før jul, før det andre juledag ble kjent at helsesituasjonen til Flugstad Østberg gjorde at hun måtte stå over Tour de Ski og at hun dermed heller ikke vil gå under OL neste måned.

Både Johaug og Flugstad Østberg har delt innhold på Instagram fra trening de siste dagene.

– Hun er med og hjelper Therese med hennes OL-forberedelser, og er ikke der for å trene mye selv. Hun følges opp av vårt og Olympiatoppens helseteam og våre trenere, opplyser Bjervig, og sier videre at «Ingvild er der for det sosiale».

VG har vært i kontakt med landslagslege Øystein Andersen, som har henvist til Bjervigs uttalelser knyttet til Flugstad Østbergs deltagelse på treningsleiren.

– Det var ikke noen andre som skulle reise på lørdag i forrige uke, så da kom Therese på det at hun kanskje kunne høre om Ingvild hadde lyst til å være med. Det hadde hun, så det var kjempehyggelig for begge to, synes jeg. I Ingvilds litt vanskelige situasjon, er det en fin måte å kunne bidra litt inn mot OL, sier Johaugs trener, Pål Gunnar Mikkelsplass til VG.

I løpet av uken kommer en rekke andre utøvere og medlemmer av støtteapparatet til italienske Seiser Alm for å gjøre unna de siste forberedelsene, deriblant Mikkelsplass selv som reiser ned på fredag. I tillegg til Johaug, har Hans Christer Holund vært til stede i Seiser Alm den siste tiden.

– Det å reise alene nedover er jo en ting, og det å få selskap er jo veldig positivt og hyggelig, sier Mikkelsplass om at Flugstad Østberg ble med Johaug ned til Italia.

Trener for det norske kvinnelandslaget, Ola Vigen Hattestad, skriver til VG at Flugstad Østberg først og fremst er i Seiser Alm for å «koble av og ha det fint».

Johaug sto som planlagt over Tour de Ski, men skulle etter planen gå renn i franske Morez-Les Rousses til helgen. Rennene der ble imidlertid avlyst, men Mikkelsplass tror det kan ende opp med å være positivt med tanke på mindre reisebelastning.

– Vi hadde jo vurdert et slik at det var plan A, men når det blir som det blir, er det bare å sette strek over det og tenke på andre løsninger.

Istedenfor vil Johaug bli i Seiser Alm frem til 26. januar. Dermed blir rennet i Davos 12. desember Johaugs siste før OL, hvor første langrennsøvelse er 5. februar.

– Vi ser jo at etter en lang og god treningsperiode, så er det ofte gode resultater. Det har Therese god erfaring med fra tidligere, så sånn sett er det en kjent situasjon, sier Mikkelsplass, og viser til at også Holund gjør det samme inn mot OL, og at svenske Johan Olsson har hatt suksess med en lignende strategi tidligere.

VG har kontaktet Johaug gjennom hennes manager, Jørn Ernst, og Flugstad Østberg, men de har foreløpig ikke gitt en kommentar til saken.