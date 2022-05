Tittelkampen i Serie A går til siste dag: – Vi er nesten der

MILANO (VG) (Milan – Atalanta 2–0) Rafael Leão og Theo Hernández sendte et ekstatisk San Siro til himmels, og sørget for at Milan har seriegullet i sin hule hånd. Det blir en thriller mot byrival Inter i siste serierunde.

LYTT: Rafael Leão scoret og tok villig imot det vanvittige trøkket fra hjemmesupporterne på San Siro.

Publisert I dag 19:56

Seieren betyr nemlig at ett poeng borte mot Sassuolo i siste kamp for å være sikret sin første «Scudetto» siden 2011.

Ettersom Inter vant 3–1 borte mot Cagliari søndag kveld, går de to Milano-rivalene inn i siste serierunde med to poeng mellom seg – favør AC Milan. I tillegg leder de på innbyrdes mellom de to.

Se Inters scoringer mot Cagliari her:

Ifølge italienske Gazzetta var det over 200 000 mennesker som søkte om billett til Milans siste hjemmekamp for sesongen, men «kun» i underkant av 80 000 røde og svarte fikk oppleve øyeblikket hvor Rafael Leão stormet gjennom og hamret ballen mellom beina på Atalanta-målvakt Juan Musso.

Et fullstappet Curva Sud tok imot portugiserens hyllest med åpne armer og bare kropper. Den nederste delen stormet så langt ned mot banen som de klarte, og måtte jages tilbake av sikkerhetsvaktene.

Det tok ikke noe mindre av da Theo Hernández satte fart fra egen sekstenmeter og bestemte seg for å gjøre alt selv. Med rå kraft, fart og styrke sprintet han over åtti meter, passerte en haug av hvitkledde spillere og hamret ballen ned i hjørnet.

Venstrebacken stelte seg med åpne armer og sugde til seg det vanvittige trykket fra Milans hjemmebane, mens Milan-direktør Paolo Maldini sperret opp øynene og rakk ut tungen etter det smått sensasjonelle soloraidet.

– Jeg sa til meg selv at jeg skulle gå hele veien. Det er en helt utrolig kveld. Det er det viktigste målet i livet mitt, sier Theo Hernández til DAZN.

Curva Sud fortsatte å hoppe og synge så det ristet i hele stadion kampen gjennom, mens resten av den smekkfulle arenaen jublet omtrent like høyt da keeper Mike Maignan gjorde en redning mot tampen av kampen.

Etter 2–0-scoringen var seieren aldri truet for en av de største gigantene i europeisk fotball, og i sluttminuttene gikk den klassiske «bølgen» rundt og rundt og rundt det enorme stadionet.

– Vi er nesten der, slår Hernández fast.

Vinner Milan ligaen vil de også utligne Inter i antall seriemesterskap, etter at Inter gikk opp i 19–18-ledelse med seriegullet i fjor.

Det eneste som er sikkert er at gullet havner i Milano for andre året på rad, etter at Juventus vant ni år på rad etter Milans forrige seriegull. Torino-klubben har også rekorden (36) for antall seriemesterskap.

PS! Inters seier over Cagliari gjør at Genoa og Leo Skiri Østigård rykker ned fra Serie A. Fra før har Dennis Johnsens Venezia rykket ned.