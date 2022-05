Solbakken scoret selvmål foran pappa – ble syndebukken mot HamKam

STAVANGER (VG) (Viking – HamKam 1–1) Viking-spiller Markus Solbakken (21) er født på Hamar. Med pappa og HamKam-supporter Ståle på tribunen, var 21-åringen uheldig og rotet ballen i eget mål.

SELVMÅL: Her feirer HamKam-spillerne med fansen etter Solbakkens selvmål.

– Det er et innlegg som kommer hardt inn, som jeg får hardt i beina og går i eget nett. Det føles tungt selvfølgelig. Vi skulle helst hatt tre poeng i dag. Akkurat nå er det tungt å se at vi bare står med det ene poenget, sier Markus Solbakken til VG.

Da så det langt lysere for Viking da Niklas Sandberg løp glisende gjennom regnværet i Stavanger etter å ha gitt dem en drømmestart ti minutter ut i kampen.

Rogalendingen har sjelden vært førstevalg etter overgangen fra Haugesund, men grep muligheten med begge hender mot HamKam. Veton Berisha ble spilt elegant gjennom forsvaret og slo ballen blindt inn foran mål. Der kom Sandberg og skled inn sitt første Viking-mål.

Noen minutter senere ble vondt til verre for HamKam – og ikke minst Julian Dunn. Midtstopperen skulle egentlig bare dempe en Viking-klarering, men endte opp med å få kneskålen ut av posisjon. Berisha ropte umiddelbart på legene, som etter hvert fraktet Dunn av banen på båre.

– Jeg kommer sterkere tilbake, sier HamKam-spilleren til TV 2.

– Jeg fikk ikke med meg situasjonen, men jeg så på gutta at dette ikke var noe moro. Vi får være skikkelig kamerater sammen, sier HamKam-profil Kristian Eriksen til VG.

– Det vil overraske meg veldig om han spiller fotball i nærmeste fremtid, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til VG.

HamKam var nære utligning på en Kristian Eriksen-volley og en Jonas Enkerud-heading, som spissen selv mente burde sittet. Likevel var Viking det klart mest dominante laget.

Både Yann-Erik de Lanlay og Berisha brente store sjanser alene mot keeper, og det var nesten utrolig at det ikke kom flere mål før pause.

Etter sidebytte ropte Berisha på straffe. Spissen rundet keeper Nicholas Hagen, men gikk i bakken i samme duell. Viking-spissen var rasende på dommeren som ikke blåst, men kamplederen var av den oppfatning at det ikke hadde vært kontakt mellom spillerne.

– Det er utrolig at det ikke blir straffe, sier Berisha til Discovery+ – og mener dommernes mange tabber bør gjennomgås tydeligere.

– Kanskje føler vi oss snytt for straffe. Veton rundet keeper, og han pleier ikke å gå ned sånn. For oss så det ut som straffe, men dommer gjorde en annen vurdering, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG.

VILLE HA STRAFFE: Veton Berisha (t.v.) protesterte til dommer Marius Lien. I bakgrunnen står Markus Solbakken, som senere selvmål.

Viking fikk svi for sjansesløseriet da Markus Solbakken rotet ballen i eget nett. Den tidligere HamKam-spilleren, med pappa Ståle på tribunen, klønet litt på et innlegg fra Hasan Kurucay og plutselig sto det 1–1.

Solbakken så dypt fortvilet ut, uten å helt skjønne hvordan ballen hadde endt opp bak Patrik Gunnarsson.

– Det er selvfølgelig surt, men vi skulle avgjort fremover med de store sjansene vi hadde i dag. Markus gjorde en god kamp i dag, så det er ikke noe å tenke på, sier Aarsheim.

Kampen bølget voldsomt frem og tilbake gjennom andre omgang. Enkerud fikk en ny enorm sjanse til å avgjøre kampen, og i motsatt ende ble hjemmelaget pisket fremover av fansen. Solbakkens selvmål ble imidlertid kampens siste mål.

Et hardt slag for gulljagende Viking, som riktignok leder tabellen ett poeng foran LSK, men med to kamper mer spilt. Lillestrøm møter Vålerenga kl. 20 i kveld.

– Vi er veldig fornøyd med å få med et poeng mot et godt lag. Det vil overraske meg om Viking ikke står igjen med medalje etter sesongen. Det er det beste laget vi har møtt så langt i år, sier Jakob Michelsen og legger til at Viking hadde fortjent seieren.

– Vi tar med oss det ene poenget. Det er mange lag som kommer til å få det tøft her, sier Eriksen.

