Mbappé forlenger med PSG – spanske LaLiga rapporterer klubben til EU

Kylian Mbappé (23) har vraket Real Madrid og skrevet under på en ny treårskontrakt med Paris Saint-Germain. Den spanske serieforeningen LaLiga mener lønnsavtalen angriper stabiliteten i europeisk fotball.

FÅR MONSTERLØNN: Styreleder Nasser al-Khelaifi posertet med Kylian Mbappé lørdag kveld.

En pressemelding kunngjør LaLiga at de rapporterer Paris Saint-Germain og deres qatarske eiere til Det europeiske fotballforbundet, EU og skattemyndighetene.

Det skyldes betingelsene de skal ha gitt Mbappé for å bli værende i klubben. Ifølge LaLiga er lønnen så skyhøy at det setter fotballens integritet på spill. De mener PSG tar på seg en umulig investering med tanke på at klubben har «uakseptable lønnskostnader og store økonomiske tap forrige sesong». LaLiga hevder også at avtalen blant annet er et brudd på reglene til Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Det er en skandale at en klubb som PSG, som forrige sesong rapporterte tap på over 220 millioner euro, som har akkumulert tap på over 700 millioner euro de tidligere sesongene og som har en tropp som kostet rundt 650 millioner euro foran denne sesongen, kan sluttføre en avtale som dette, skriver LaLiga.

Etter kontraktsforlengelsen har Mbappé scoret hat trick i Ligue 1 lørdag kveld, hvor han er kåret til seriens beste spiller tre år på rad.

Fakta Kylian Mbappé * Alder: 23 år (født 20. desember 1998) * Posisjon: Angrepsspiller * Klubb: Paris Saint-Germain * Tidligere klubb: Monaco * Kamper/mål i PSG: 217/171 * A-landskamper/-mål: 54/26 * Verdensmester med Frankrike i 2018. * Debut for landslaget: 25. mars 2017 * Aktuell: Har skrevet under på en kontrakt med PSG som strekker seg til sommeren 2025 (NTB) Les mer

SMILTE: Nasser al-Khelaifi og Mbappé lørdag kveld.

PSG ble kjøpt av Qatar Sports Investments i 2011 og er eid av emir Tamim bin Hamad Al Thani (41).

Qatarske Nasser al-Khelaifi (48) er både direktør og styreleder i PSG. Lørdag poserte han sammen med Mbappé i forbindelse med lagets kamp mot FC Metz på hjemmearenaen Parc des Princes.

– Dette er et eksepsjonelt øyeblikk i PSGs historie. Mbappé blir nå hjørnesteinen i klubbens prosjekt i mange år fremover – både på og utenfor banen. Jeg er veldig stolt og glad. Vi skal skape de fineste sidene i vår historie, hevder Al-Khelaifi.

Det budskapet er det langt ifra alle som kjøper. Reaksjonene på Mbappé-avtalen er mange og kraftige. PSG har helt siden eierskiftet for 11 år siden blitt beskyldt av kritikere for å være et redskap som benyttes til å vaske ryktet til den qatarske staten.

Styreleder og direktør al-Khelaifi i PSG har parallelt sikret seg internasjonal innflytelse med verv som styremedlem i Det europeiske fotballforbundet og styreleder av Den europeiske klubbforeningen (ECA).

– Isolert sett har jeg ikke så store problemer med summene, de er så syke uansett. Det som LaLiga reagerer veldig sterkt på, som jeg støtter, er at det er ulike spilleregler for klubber under den samme europeiske organisasjonen (UEFA), sier Petter Veland til VG, anerkjent ekspert på spansk fotball.

– Dette er som at PSG klipper ned en angriper som bakerste mann, men likevel får lov til å spille videre, beskriver Veland.

EKSPERT: Petter Veland følger internasjonal fotball tett.

Han mener Real Madrid-supporterne var innstilt på at Mbappé ville komme til klubben og at det bare var et spørsmål om når overgangen ville bli offentliggjort.

– Det er veldig mange supportere som er skuffet nå. Dette skjer også rett etter en annen stor skuffelse, at Erling Braut Haaland valgte Manchester City, sier Veland.

LaLiga er som Norsk Toppfotball i Norge, interesseorganisasjonen til toppklubbene. De reagerer kraftig på oppførselen til Qatar-eide PSG. Klubben har tidligere lokket superstjernene Neymar, Sergio Ramos og Lionel Messi bort fra Spania.

– Jeg er selvfølgelig henrykt. Jeg er overbevist om at jeg kan fortsette å vokse i en klubb som leverer absolutt alt som er nødvendig for å prestere, sier Mbappé i en kunngjøring fra PSG.

