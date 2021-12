Henter Norge gullet til jul? Følg VM-finalen her.

Katrine Lunde starter finalen i mål for Norge. Hun utelukket etter semifinalen ikke at Silje Solberg ville bli valgt på grunn av den sterke EM-finalen mot nettopp Frankrike i fjor. Men nå har valget likevel falt på Lunde.

Katrine Lunde starter finalen i mål for Norge. Hun utelukket etter semifinalen ikke at Silje Solberg ville bli valgt på grunn av den sterke EM-finalen mot nettopp Frankrike i fjor. Men nå har valget likevel falt på Lunde.

DEL