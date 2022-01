Clas Brede Bråthen raser etter dette nedslaget: – Åpenbart partisk dømming

Tyske Markus Eisenbichler (30) holdt på å falle i 1. omgang – men fikk likevel 18,5 i stilkarakter av den tyske dommeren i Garmisch-Partenkirchen. Nå raser den norske hoppsjefen Clas Brede Bråthen.

Nyttårshopprennet ble vunnet av Ryoyu Kobayashi. Hjemmehåpet Markus Eisenbichler var bare to tideler bak på 2. plass. Marius Lindvik var beste nordmann på 4. plass - samme plassering som han hadde i Oberstdorf. Det betyr at Lindvik er nummer to totalt i Hoppuka, 13,2 poeng bak Kobayashi.

Kobayashi var best i 1. omgang da han hoppet 143 meter, mens Marius Lindvik var lengste nordmann med 138 meter – det holdt til 3. plass før finaleomgangen.

Markus Eisenbichler var nest lengst med 141 meter, men var hårfint fra å falle. Likevel fikk han 18,5 i stilkarakter fra den tyske dommeren og lå på 2. plass etter 1. omgang.

– Jeg tror det er på tide å innføre VAR i hopp også. Dette provoserer litt, sier ekspertkommentator Maren Lundby på TV 3 om disse stilkarakterene.

– Det er åpenbart partisk dømming, sier Clas Brede Bråthen til NRK Radio.

– Dette er som å dømme mål i fotball når noen skyter utenfor, mener han om 18,5 til Eisenbichler.

OPPGITT: Clas Brede Bråthen i Garmisch-Partenkirchen 1. januar.

18,5 ble riktignok strøket, men Eisenbichler ble stående igjen med to ganger 18 og 17,5. Den norske dommerens 17 ble strøket.

– Det er en liten katastrofe. Det er totalt ødeleggende for stildelen av skihoppingen når de klarer å gi Eisenbichler for det som nesten er fall. Lindvik hadde de samme problemene i Oberstdorf, og fikk den gang 15,5. For meg er det uforståelig om det ikke blir ryddet opp i dette, fortsetter Clas Brede Bråthen til NRK.

Til TV 3 sier han:

– Vi aksepterte at Lindvik fikk 15,5 i Oberstdorf, men nå presterer altså tyskeren å gi Eisenbichler 18,5 når han nesten faller. Lindvik fikk dårlig betalt for det første hoppet også her. Men når Eisenbichler i tillegg får en slik stilkarakter, så hører det ikke noen plass hjemme. Han er nesten nedi med hendene.

– Jeg er helt enig, sier Maren Lundby.

– Clas oppsummerer greit. Det er helt feil når Eisenbichler får 18,5 på det som nesten er fall. Det er veldig dumt at sånt skal avgjøre. Eisenbichler hadde ligget bak Lindvik etter 1. omgang med rettferdig stilgiving.

– Det er litt uforståelig for meg at han får 18 og 18,5, sier landslagstrener Alexander Stöckl om Eisenbichlers førstehopp.

Marius Lindvik viste nok en gang sin forkjærlighet for Hoppuka og var nummer tre etter 1. omgang – bak Kobayashi og Eisenbichler.

– Jeg skal opp og kline til igjen, sier Lindvik til TV 3 mellom omgangene.

Marius Lindvik vant i Garmisch-Partenkirchen for to år siden. I fjor var han ikke med, fordi han måtte opereres i en betent visdomstann etter 3. plass i åpningsrennet i Oberstdorf.

– Han leverer en fin konkurranse, sier landslagstrener Alexander Stöckl til TV 3.

Lindvik har 18 individuelle topp 4-plasseringer i verdenscupen. Syv er kommet i hoppukerenn.

Halvor Egner Granerud var bare nummer 22 etter 128 meter i 1. omgang, men hadde et kjempehopp på 140,5 meter i finaleomgangen og hoppet seg inn blant de ti beste til 8. plass.

– Dagen blir litt ødelagt av det første hoppet. Jeg må ta med meg andrehoppet, men det hjelper lite, sier Granerud til TV 3.

Daniel-André Tande var nest beste nordmann etter 1. omgang på 9. plass. 27-åringen falt som kjent veldig stygt i skiflygingsbakken i Planica i slutten av mars. Han endte til slutt på 17. plass. Robert Johansson ble nummer 13. Samtlige nordmenn kom med til finaleomgangen.

Ryoyu Kobayashi vant også åpningsrennet i Oberstdorf - da foran tre nordmenn. 9 av de 11 siste hopperne som vant begge de to første rennene i Hoppuka, vant også hoppuka sammenlagt. Unntakene: tyske Martin Schmitt i 1998/99 og Anders Jacobsen i 2012/13.

15 år har gått siden Anders Jacobsen vant Hoppuka som den hittil siste nordmann.