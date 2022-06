Spesialenheten henlegger anmeldelse av politilekkasjer i nachspielsaken fra Brann Stadion

Spesialenheten for politisaker har ikke funnet bevis for at noen har brutt taushetsplikten og lekket opplysninger til pressen om Brann-saken i august i fjor.

Spesialenheten for politisaker har ikke funnet ut om det ble lekket detaljer fra nachspiel-saken, eller hvem som eventuelt sto bak lekkasjene.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Spesialenheten opplyser at saken er henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningspersonen.

Bakgrunnen for enhetens etterforskning er at en advokat anmeldte tjenestepersoner for mulig brudd på taushetsplikten i form av lekkasjer til pressen etter straffesakene som ble opprettet etter det mye omtalte spillernachspielet på Brann Stadion.

Spesialenheten skriver blant annet at man ikke med sikkerhet kan fastslå at det forelå brudd på taushetsplikten, og om dette eventuelt var begått av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten.

Spesialenheten etterforsker ikke om andre utenfor politiet har begått en straffbar handling, og den ser derfor ikke «at det kunne gjennomføres flere etterforskningsskritt som med rimelig grad av sannsynlighet var egnet til å oppklare saken».