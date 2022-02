Weng kan droppe OL-reise: - Heidi er bekymret

ZHANGJIAKOU (VG) Torsdag er Heidi Weng (30) ute av isolasjon i Italia. Hun drar ikke til OL om det er risiko for å havne på karantenehotell i Kina.

REDD FOR LANG KARANTENE: Heidi Weng er bekymret for å havne i karantenehotell i Kina, sier landslagtrener Ole Morten Iversen.

For 10 dager siden testet Ole Morten Iversens trenerkollega Arild Monsen positivt for coronaviruset i forbindelse med en hjemreise fra OL-forberedelser i Italia. Det ble starten på et skjebnesvangert smitteutbrudd som kan knuse OL-drømmen for blant andre Heidi Weng.

Hun skulle egentlig ha vært til stede på langrennsstadionen her i Kina sammen med Iversen og de andre utøverne, men Weng er fortsatt i Italia etter å ha blitt rammet av viruset i Seiser Alm. Hun kan i utgangspunktet være ferdig med isolasjonsperioden i morgen, to dager før OLs åpningsdistanse som hun uansett aldri vil få oppleve.

I intervju med VG medgir landslagstrener Iversen at Weng også er urolig for at hun kan teste positivt hvis hun reiser til Kina, selv om prøver i Italia og deretter Norge skulle være negative. Scenarioet kan bidra til å sette en stopper for det som skulle vært et av karrierens største eventyr.

– Heidi er bekymret for at hun kan komme gjennom testregimet hjemme, men at det likevel kan bli fanget opp her. Da handler det om marginer, testmetodikken. En test kan være hårfint positiv, mens to timer senere er den negativ. Den usikkerheten må de som skal hit finne seg i, sier Iversen til VG, mens OL-ringene bader i solen på arenaen bak ham.

– Heidi drar ikke hit hvis det er en risiko for at hun havner på karantenehotell, er landslagstrenerens klare beskjed.

Anne Kjersti Kalvå og Simen Hegstad Krüger ble også utmanøvrert av coronaviruset sist uke. Førstnevnte er allerede erstattet av Ragnhild Haga, mens Krügers’ OL-håp kan smuldre bort i løpet av de neste dagene.

– Jeg tenker at det blir et fantastisk OL, men det er en viss usikkerhet - og det forutsetter at vi og andre ikke drar på seg smitte som gjør at de 80 beste ikke stiller til start. Vi har sannsynligvis mistet et par av våre medaljekandidater. Så det blir et OL med en bismak. Det har med perioden vi har vært gjennom. Det har vært veldig spesielt. Men jeg håper at det blir et verdig OL med de beste til start, sier Iversen.

Kvinnetreneren reiste sammen med Monsen fra Italia da herrenes sprintsjef avla en positiv prøve på Gardermoen søndag 23. januar. Begge hadde nettopp tilbrakt lang tid sammen med Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og de andre OL-uttatte langrennsprofilene i Seiser Alm.

Det positive prøvesvaret rystet samtlige.

– En verre opplysning kunne jeg ikke få. Jeg følte at “nå rakner det helt”, minnes Iversen under intervjuet med VG.

KARANTENE: Her havnet Heidi Weng i karantene da hun testet positivt på treningsleir i Seiser Alm. Hun ønsker ikke havne i lignende karantene i Kina.

Iversen var selv i smittefare. Han forteller til VG at han delte bil med coronasmittede Monsen fra Italia til tyske München på reisen hjem. Bekymringen var også stor blant de gjenværende utøverne i Italia. Og den bekymringen viste seg raskt å være berettiget. Medaljekandidat Weng, den antatte OL-debutanten Kalvå og gullfavoritt Hegstad Krüger fikk alle dystre beskjeder om påvist covid-19 i uken som fulgte.

Iversen beskriver de 10 siste dagene som «spesielle» for alle involverte.

– Jeg skulle gjerne vært foruten. Nå er jeg vanvittig glad for å være her. Jeg var sikker på at OL røk for meg også. Samtidig er smitteveiene for omikron uransakelige. Jeg følte meg utsatt, sier Iversen, som fortsatt ikke kan begripe at han ikke ble smittet av viruset etter å ha delt bil med Monsen samme dag som sistnevnte testet positivt.

– Forklar meg det den som kan. Det er flere enn meg som skjønner lite.

Johaug og resten av damelaget fikk utsatt OL-reisen på grunn av utbruddet, men ankom Kina i dag. Weng slipper på sin side ut av isolasjon først i morgen, torsdag, mens Krüger må vente til søndag før han kan forlate Italia. For å kunne reise til Kina må duoen avlegge fire negative coronaprøver, noe som er lettere sagt enn gjort.

Første langrennsøvelse for kvinnene er lørdagens 15 kilometer, hvor Johaug er favoritt til å ta karrierens første individuelle OL-gull. Herrene skal gå 30 kilometer med skibytte på søndag, en distanse Krüger hadde vært favoritt til å vinne.