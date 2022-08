Weng måtte velge bort lagvenninnens bryllup: – Det er ganske kjipt

TRONDHEIM (VG) Heidi Weng (31) har lagt bak seg syv måneder med dårlig trening. Deler av skylden får hjernerystelsen fra slutten av vinteren, som fortsatt setter sitt preg på valgene hennes i hverdagen.

I GANG IGJEN: Heidi Weng er tilbake i trening etter hjernerystelsen som har påvirket langrennsstjernen i flere måneder. Her fra et rulleskirenn tidligere i august.

Det å være sosial, håndtere støy og inntrykk oppleves fortsatt som slitsomt for Weng. Så sent som denne måneden fikk hun kjenne på det, forteller profilen til VG under langrennslandslagets samling i Trondheim.

Dilemmaet oppsto da tidligere landslagsvenninne Mari Eide giftet seg i begynnelsen av august. Bare noen uker senere giftet nåværende lagvenninne Anna Svendsen seg – rett i forkant av samlingen.

– Jeg var i bryllupet til Mari. Det kostet veldig mye for meg da. Det var mye inntrykk og uvant for meg. Så kom bryllupet til Anna. Da måtte jeg velge. Og det sitter langt inne, sier Weng.

Hun fikk hjernerystelse i mars. Weng måtte i flere måneder begrense treningen og sosial kontakt.

– Så har jeg ikke det grunnlaget jeg skal ha, heller. I fjor var jeg for eksempel i tre bryllup tre helger på rad. Det kostet det også, men jeg hadde trent det jeg skulle. Men når du bruker lengre tid på ting, og jeg ikke har vært så sosial, så koster det litt mer. Det blir en psykisk greie.

– Du tenker «herregud, nå kommer den musikken». Det blir en ond sirkel i tillegg. Jeg tenkte at «jeg må bare komme meg på samling og droppe det». Det er ganske kjipt når du er god venninne med folk.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad mener valget sier noe om at Weng er knallhard i prioriteringene.

– Hun vil få til dette her. Hun har fra i våres opplevd en progresjon etter hjernerystelsen. Selv om det kan være dager der hun kjenner på det, så kjenner hun seg selv så godt at hun kommer ut av dette på god måte.

LAGVENNINNER: Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen før renn i verdenscupen i finske Ruka sist sesong.

Weng, som trolig er Norges største håp til vinteren, forsøker sakte, men sikkert å jobbe seg tilbake i godt gammelt slag.

Men som Weng selv påpeker: Det er ingen enkel jobb etter det hun selv har vært gjennom. Tiden etter coronasmitten i januar før OL var tøff. Det ble ikke mye kvalitetstrening.

Selv om hun glimtet til på tampen av verdenscupsesongen, tok det ikke lang tid før 31-åringen falt på isen på vei til trening i slutten av mars.

Det resulterte i hjernerystelse. Weng har delvis tatt selvkritikk på at hun var for utålmodig i tiden i etterkant. Derfor har det tatt ekstra lang tid å komme tilbake

Samlingen på en hytte inne i Bymarka i Trondheim denne uken er Wengs første for sesongen. Hun har nesten ikke vært sammen med laget. Egentlig ikke vært spesielt sosial siden mars.

– Hvordan er det å være her og ha folk rundt deg?

– Jeg prøver å avvenne meg ting. Da jeg var på Sørlandet i sommer prøvde jeg å være sosial for å klare og tørre å være på samling. Man må begynne på nytt på den biten også, for å ha litt støy og leven rundt seg. Det er uvant for min del.