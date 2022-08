Kane reddet Tottenham på overtid – begge managerne utvist i krangel

(Chelsea – Tottenham 2–2) Seks minutter på overtid dukket Harry Kane opp og utlignet for gjestene. Like etterpå kokte det over for managerne Thomas Tuchel og Antonio Conte.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det var emosjonelt. Han (Conte) var glad da de utlignet, mens jeg kanskje var litt opphetet. Det var ikke nødvendig, men det var mye som ikke var nødvendig i dag, sier Tuchel i et intervju på Viaplay om situasjonen.

Tuchel hevder han var irritert fordi Conte ikke så ham i øynene.

– Jeg beklager, men noen ganger lar man seg rive med.

Kane headet inn en corner fra Ivan Perisic og spolerte Chelsea-seieren.

Like etter blåste dommeren av kampen, og da ble Conte og Tuchel utvist etter en stor krangel idet de skulle takke for kampen.

Antonio Conte prøvde å vri seg unna flere ganger da reporteren ville ha hans versjon av bråket.

– Min mening ... Jeg tror det er bedre å snakke om kampen. Det var en vanskelig kamp for begge, sier Conte.

– Det er ikke noe problem, og hvis det er et problem er det mellom meg og ham (Tuchel), sier Conte.

Se hele intervjuet med Tuchel her:

Tuchel var misfornøyd med dommeren.

– Begge målene deres burde ikke stått. Det var bare et lag som fortjente å vinne, sier Tuchel.

– Det er skuffende å se røde kort, men jeg så ikke hva som skjedde. Men det er mye følelser i et London-derby og det kan skje i disse kampene, sier Kane.

Trenerne hadde også vært i tottene på hverandre da Tottenham utlignet til 1–1 tidligere: Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg styrte inn et langskudd. Da kokte det over for Chelsea–trener Tuchel som ville ha frispark til Kai Havertz i forkant av målet.

Conte og Tuchel måtte holdes fra hverandre på sidelinjen i kjølvannet av scoringen og fikk gult kort.

– Det der er jo et frispark til Havertz, kommenterte Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Chelsea var også kanskje en smule frustrert – med tanke på hvor mange sjanser de ikke utnyttet søndag.

Chelsea tok ledelsen 1–0 et kvarter ut i kampen da en corner fra Marc Cucurella havnet hos Kalidou Koulibaly. Den umarkerte stopperen smalt til på helvolley fra 7–8 meter og banket ballen i nettmaskene.

Utenom Ryan Sessegnon som ble hindret fra kloss hold av Chelsea-keeper Mendy, slet Tottenham fremover i førsteomgang.

Chelsea hadde vært det klart beste laget i nesten samtlige 60 minutter på Stamford Bridge før Conte gjorde kampens første bytte:

Richarlison inn for Ryan Sessegnon, og Tottenham endret formasjon og kampbildet fullstendig. Da fikk de utligningen ved Højbjerg.

Chelsea tok tilbake ledelsen da Sterling slapp ballen til Reece James som hadde løpt seg opp i spissposisjon. Fra kloss hold var han sikker og høyrebacken kunne juble for ledelse.

Den jubelen ble stilnet seks minutter på overtid da Kanes hodestøt sørget for poengdeling.

Publisert Publisert: 14. august 2022 19:27 Oppdatert: 14. august 2022 20:09