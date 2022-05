Godset slo Viking og nærmer seg toppen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Viking 3–2) Strømsgodset satte en stopper for Vikings rekke uten tap - og nærmer seg teten i Eliteserien.

Viking hadde spilt syv kamper uten tap før de dro til Gamle Gress. Siste nederlag kom mot Odd den 18. april.

– Vi taper fordi vi ikke er aggressive nok, fordi vi ikke springer nok og forbi vi taper dueller og andreballer, sier Vikings Veton Berisha til VG.

Strømsgodset har 11 mål på de fire siste kampene og er nå fire poeng bak Viking - med én kamp mindre spilt.

Det snudde for Godset etter det ydmykende 0-5-tapet mot Sandefjord i slutten av april. Nå har de seks kamper på rad uten tap. Ikke rart Gamle Gress svarer med trampeklapp lørdag kveld.

I STORFORM: Gustav Valsvik, Johan Hove og Lars-Jørgen Salvesen feirer 2–1-scoringen til Strømsgodset.

– Vi vil ha mai hele året, sier Strømsgodset-spiss Lars-Jørgen Salvesen til Discovery og fortsetter:

– Vi har fått noen opplevelser som gjør at vi har fått troen på oss selv. Vi flyter på en medgangsbølge og nå er vi helt oppi der. Vi har blitt vanskelig å slå, og når vi scorer på sjansene våre blir det veldig bra.

– Det er moro å være Strømsgodset-spiller om dagen, sier Herman Stengel til rettighetshaveren.

– Jeg kan jo ikke unngå å se på tabellen, men det er ikke et voldsomt fokus. Vi er veldig fornøyd med det vi har klart så langt, og så målet være å ta nye steg og utvikle spillet - og stå i tøffere perioder, som også kommer, sier Godset-trener Håkon Wibe-Lund til VG. Han mister ikke bakkekontakten.

Johan Hove gjorde nok en gang en god kamp for Godset og står nå med seks mål på seks kamper. Lørdag ble det både scoring og målgivende.

– Nå er det så gøy. Jeg har ikke ord til å beskrive det, sier Hove til Discovery.

Skulle scoret

Harald Nilsen Tangen skulle ha headet Viking i ledelsen helt i starten da han fikk ballen servert på sølvfat av Berisha.

Like etterpå var det Godsets Kreshnik Krasniqi som fortvilet over at han ikke utnyttet sjansen bedre da han fikk en kjempemulighet.

Strømsgodset klarte å presse Viking lave, og midtveis i 1. omgang ble det 1–0 da vertene presterte et veldig godt angrep. Først var det flott veggspill mellom Lars-Jørgen Salvesen og Ole Enersen, så kom Johan Hove i full fart på høyresiden - og satte ballen bak keeper Patrik Gunnarsson.

Veton Berisha utlignet til 1–1 for Viking på straffespark - etter at Godset-kapteinen Gustav Valsvik hadde gjort absolutt alt feil: Først ga han Stavanger-laget muligheten til å kontre med en feilpasning, så kastet han seg i beina på Berisha da Viking-spissen skulle skyte - og dommer Svein Tore Sinnes var ikke i tvil om at det var straffespark.

– For meg er det billig, sier Valsvik til Discovery.

Viljar Myhra gikk riktig vei, men Berishas straffe gikk inn. Det betydde samtidig at Viking hadde scoret i sin 16. strake bortekamp.

STRAFFE: Veton Berisha feirer 1–1-scoringen.

Det krydde av både kontringer og sjanser de første 45 minuttene på Gamle Gress. For supporterne på begge sider var det kanskje en påkjenning, for oss nøytrale var det stor underholdning.

– Mye slurv

– Dritdårlig, mener Berisha på vei inn i garderoben - og trener Morten Jensen er enig:

– Det har vært mye slurv. Vi gir dem altfor mange kontringer.

Det skulle bli mer. Viking skulle ha klarert flere ganger før Strømsgodset gikk opp i føringen 2–1. Halldor Stenevik, Herman Stengel og Johan Hove var alle involvert før Lars-Jørgen Salvesen dundret ballen bak Viking-keeper Patrik Gunnarson.

Så handset Sondre Bjørshol, og det var Godsets tur til å få straffespark. Herman Stengel gjorde som vanlig ingen feil og 3–1 betydde samtidig en marerittstart på omgangen for Viking.

– De får det litt servert, sier Discovery-ekspert Tor Ole Skullerud om Strømsgodsets ledelse.

Viking gjorde fem bytter på seks minutter, og Veton Berisha startet tilsynelatende opphentingen da han reduserte til 3–2 - etter et perfekt innlegg 45 grader ut fra Kevin Kabran.

