Casper Ruud tilbake på norsk jord: – Det tar litt tid å lande

GARDERMOEN (VG) Etter Casper Ruud (23) og hele støtteapparatet hadde landet fysisk på privatflyterminalen på Gardermoen, forklarte tennisstjernen at å lande mentalt etter French Open-suksessen vil ta lengre tid.

forrige



fullskjerm neste RUUD BOY: Casper Ruud kliver ut av privatflyet som fraktet ham fra den franske til den norske hovedstad. Blomsterbuketten vitner om nok en anerkjennelse av at han nådde finalen i storturneringen French Open. Kjæresten Maria Galligani ser mot kamera gjennom fraktebilen. 1 av 3 Foto: Gabriel Skalevik / VG

Håkon Brandsnes, VG

Gabriel Aas Skålevik (foto), VG

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært veldig gøy. Det tar litt tid å lande og la det synke inn. Nå står jeg på norsk jord, gleder meg til noen fridager og å ikke tenke på tennis, rett og slett, sier Ruud til VG utenfor gamleterminalen på Gardermoen, som nå brukes til å ta imot privatflyvende.

Et lite døgn etter han tapte French Open-finalen for legenden og læremesteren Rafael Nadal (36), landet Ruud og hele støtteapparatet i privatfly etter en to timer lang flyging fra den franske hovedstaden.

Med en mengde bagasje etter to uker i den franske storturneringen og en solid blomsterbukett i hånden, stanset 23-åringen for et par spørsmål fra VGs utsendte.

forrige



fullskjerm neste KUNNE GLISE: Casper Ruud hadde fortsatt smilet på plass etter turneringen i Paris. 1 av 3 Foto: Gabriel Skalevik / VG

Ruuds vei til finalen har vekket stor oppsikt i ulike deler av det norske samfunnet, med kronprinsparet på tribunen i Frankrike og en verdig feiring på den norske ambassaden etter kampen.

Snarøya-esset er meget godt fornøyd med støtten han har fått.

– Det har vært helt utrolig. Jeg har merket helt utrolig støtte fra først og fremst de nære rundt, men alt fra kronprinsparet som var der i går og så på, og andre idrettsutøvere og kjente personer som har sendt melding. Det viser at Norge er et lite og hyggelig samfunn som bryr oss om hverandre, sier Ruud.

Etter en liten tennispause venter så to gressturneringer – ATP 500-turneringen Cinch Championship i Queens i London og gigantturneringen Wimbledon.

Om alt går nordmannens vei, kan han gå inn i Wimbledon som tredje beste rangert, ettersom russiske Daniil Medvedev er blant de som er rammet av utestengelse, Alexander Zverev fikk en stygg skade i Paris og nevnte Nadal også har slitt med ulike fysiske skavanker.

Fakta Eurosport: Dette er Ruuds foreløpige turneringsplan for resten av året 13–19 juni: ATP 500 Cinch Championship i Queen's/London, England (Gress)

27 juni – 10 juli: Wimbledon i London, England (Gress)

11–17 juli: ATP 250 Nordea Open i Båstad, Sverige (Grus)

18–24 juli: ATP 250 EFG Swiss Open i Gstaad, Sveits (Grus)

25–30 juli: ATP 250 Generali Open i Kitzbühel, Østerrike (Grus)

7–14 august: Masters 1000 National Bank Open Presented by Rogers i Montreal, Canada (Hard court)

14–21 august: Masters 1000 Western & Southern Open i Cincinnati, USA (Hard court)

29 august – 11 september: US Open i New York, USA (Hard court)

Muligens: 23–5 september: Laver Cup i London, England (Hard court)

Muligens: 3–9 oktober: ATP 500 China Open i Beijing, Kina (Hard court)

Muligens: 9–16 oktober: Masters 1000 Rolex Shanghai Masters i Shanghai, Kina (Hard court)

24–30 oktober: ATP 500 Erste Bank Open i Wien, Østerrike (Hard court)

31 oktober – 6 november: Masters 1000 Rolex Paris Masters i Paris, Frankrike (Hard court)

Muligens: 13-20 november: Nitto ATP Finals i Torino, Italia (Hard court) Kilde: www.eurosport.no Les mer

Ruud har videre avansert til sjetteplass på verdensrankingen etter sin største prestasjon i karrieren. Hans uttalte mål før sesongen var å nå en kvartfinale i en såkalt Grand Slam-turnering – de fire største turneringene Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open.

Etter finaletapet mot Nadal var ikke Ruud altfor langt nede, insisterte på at han ikke kunne henge med hodet etter å ha tapt i tre sett og fokuserte heller på at han har mange år igjen – om han kan holde på like lenge som Nadal, Novak Djokovic (35) og Roger Federer (40).

– Takk til Paris. Det har vært en erfaring å spille her foran 10.000 personer, sa Ruud til stadionspeakeren etter kamp.