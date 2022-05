Bjørn mener Sveriges modell rakner – profiler spår ny æra for langrenn

Ekspert Torgeir Bjørn slår Sverige-alarm etter at tre av de største skistjernene heller satser privat. Samtidig tror Frida Karlsson og Niklas Dyrhaug at langrenn kan være på vei inn i store endringer.

OVERRASKET: Maja Dahlqvist og Frida Karlsson går ut av det svenske landslaget.

– Det er et sykdomstegn for det svenske landslagssystemet og alvorlig for svensk damelangrenn. Det er i ferd med å rakne, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Mandag kom sjokkbeskjeden om at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist har vraket Sveriges landslag og satser privat mot den kommende VM-sesongen. Det samme gjelder Linn Svahn.

– Når det gjelder det sportslige blir det nå slik at de store stjernene blir sittende på hver sin tue i stedet for å trene og utvikle hverandre. I tillegg er dette dårlig nytt med tanke på sponsorene til landslaget, sier Bjørn.

Landslagssjef i Sverige, Anders Byström, tror ikke exiten til stjernene vil ha noe å si for landslagets attraktivitet hos sponsorene og viser til at OL-mesteren Jonna Sundling er på laget.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn.

– Og når vinteren kommer så står de der i våre klær med våre merker. Så vi taper ikke så mye eksponering, sier Byström til VG.

Konfrontert med Bjørns tøffe dom, svarer Byström slik:

– Jeg tror han kan sitte rolig i båten. Vi har ulike måter å komme oss til resultater på. Men jeg tror den svenske og norske landslagsmodellen må vurderes.

– At det er i ferd med å rakne og et sykdomstegn, tror jeg er feil. Men vi må ha en dialog med utøverne, det er viktig for å utvikle landslagsmodellen. Ser man på andre idretter, så er det en annen verden.

Byström ber folk være forberedt på at langrenn er i endring og viser til friidrettsbrødrene i Team Ingebrigtsen. De har vært et eget lag hele veien, men representert Norge i konkurranser.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug tror Karlsson og Dahlqvists nei til landslaget kan få mye å si for utviklingen i langrenn. Med få unntak som Petter Northug og Charlotte Kallas private opplegg, har tradisjonen vært at langrennsløpere takker ja til landslagsplass.

– Jeg tror at det kan være starten på en ny æra for langrenn og verdenscupen. Vi ser det er veldig mange private lag i langløp hvor det er mye penger i omløp og store midler. Med flinke folk rundt seg slik at man blir sett i kortene, er det ikke noe utfordring å få trent godt privat, sier Dyrhaug og fortsetter:

– Den store fordelen med å ha vært på landslag er at man har hatt forutsigbarhet rundt uttak, men er man god nok blir man uansett tatt ut.

TROR PÅ NYE VEIER: Niklas Dyrhaug tror det kan bli endringer i langrennssporten med tanke på hvordan lag er bygd opp. Han har erfaring både med å være på landslag og satse privat.

Karlsson og Dahlqvist spår det samme som Dyrhaug.

– Ja, jeg ser det som gull verdt å jobbe dag inn og dag ut med en personlig trener og få fullt engasjement fra vedkommende. Jeg ser på det som uvurderlig, sier Karlsson til VG.

– Slik sporten utvikler seg, tror jeg folk som har mulighet til å drive egen satsing vil gjøre det for å optimalisere, sier Dahlqvist.

– Hvordan vurderer dere å gå glipp av matchingen man får på et lag?

– Jeg har flere landslagsløpere i nærheten, så det er mange å sparre med uansett. Og jeg trener mye alene og trives godt med det, svarer Karlsson.

– Det er en styrke å få sparring på lag, men på sommeren er mye individuelt uansett. Og det bor mange her jeg kan trene med, svarer Dahlqvist.

I Norges Skiforbunds regler heter det at løpere som har takket nei til landslagsplass, ikke skal tas ut til konkurranser uten at det foreligger særlige omstendigheter. Langrennstoppene Espen Bjervig og Torbjørn Skogstad ønsker å skrinlegge denne regelen, men det må behandles av skistyret sentralt og er foreløpig et stykke unna.