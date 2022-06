Ingebrigtsen fraløpt på «hjemmebane»: - Dette er jeg ikke skapt for

FANA (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) jaktet onsdag personlig bestenotering på 800 meter.

TESTET FARTEN: Jakob Ingebrigtsen løp onsdag 800 meter på Fana Stadion. Her avbildet under Diamond League stevne i 2021.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ingebrigtsens personlige rekord på 800 meter er 1.46,44 fra Bislett for to år siden. Til sammenligning er den norske rekorden på mellomdistansen 1.42,58, satt av Vebjørn Rodal (49) da han vant sitt historiske OL-gull i Atlanta i 1996.

Jakob Ingebrigtsen fikk 1.48,72 da han vant NM-tittelen på distansen her for to år siden. Banerekorden innehas av danske Wilson Kipketer, satt i 1996 med 1.44,33.

Men under onsdagens Trond Mohn Games på Fana Stadion gikk det ikke veien for OL-vinneren, som ble nummer fire med tiden 1,47.22.

– Litt som forventet, man ser det igjen at 800 meter er noe annet enn å løpe 1500 meter, sa Ingebrigtsen til NRK og fortsatte:

– Dette er jeg ikke skapt for. Springe såpass fort, såpass tidlig. Jeg trenger tre runder på å komme meg i gang.

Nederlandske Tony van Diepen vant 800 meteren på tiden 1,46.56.

Med sin forlovede Elisabeth Asserson og sin bestekompis som støtteapparat, tok Jakob Ingebrigtsen kveldens løp som en slags hurtighetsøkt. Underveis i oppvarmingen var han klar på at han trolig ikke kunne hamle opp med de beste, på en distanse han ikke satser på.

Samtidig kunne han fortelle at han skulle legge på litt «ekstra» trening etter 800 meteren, for å få en god økt.

Norges OL-gullvinner på 1500 meter var nær suveren da han for halvannen uke siden vant det klassiske mileløpet (1609 meter) i Eugenes Diamond League-stevne. Neste torsdag løper han samme distanse i Oslo Diamond League-stevne, og kan bli den første av løperbrødrene i Team Ingebrigtsen som har vunnet den såkalte Drømmemila under Bislett Games.

Vel å merke uten konkurranse fra Filip Ingebrigtsen (29) og Henrik Ingebrigtsen (31). Førstnevnte havnet et stykke ned på resultatlisten i Eugene og bestemte seg for et par dager siden å droppe 5000-meteren i Romas Diamond League-stevne i morgen, torsdag. Han vil i stedet løpe den distansen på Bislett 16. juni, sammen med Henrik - som er ute etter å kvalifisere seg for friidretts-EM i München i midten av august.

Men først kommer friidretts-VM i Eugene 15.-24. juli.

Etter at verdensrekordholder Karsten Warholm (26) for tre dager siden pådro seg en lårskade under sin sesongdebut i Rabat, vil Jakob Ingebrigtsen - slik det ser ut for langhekk-kongen Warholm nå - være Norges desidert største gullhåp i mesterskapet om fem og en halv uke.

Der vil han etter alt å dømme løpe for å vinne både 1500- og 5000-meteren.

800-meteren i Trond Mohn Games på Fana stadion onsdag kveld var hans nest siste konkurranseløp som oppladning til VM. Umiddelbart etter Bislett-milen drar han og storebror Filip til et høydeopphold i deres hjemmevante Flagstaff (2000 meter over havet) i Arizona.