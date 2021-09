Mol og Sørum ble årets lag i Europa

Den suksessrike sandvolleyballduoen Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) ble fredag kåret til årets lag i Europa under en galla i Ljubljana.

Anders Mol, Christian Sørum og trenerne Kåre Mol og Jetmund Berntsen (t.v.) feirer gullmedaljen i Tokyo-OL i august.

Utdelingen skjedde på den årlige gallaen til Det europeiske volleyballforbundet (CEV). Prisen fikk duoen for andre gang. I Ljubljana deltok ikke Mol og Sørum, som er hjemme og forbereder seg til verdenstourfinalen i starten av oktober.

– Det er utrolig gjevt. Nå har vi vunnet EM og OL, som er enormt i volleyballsammenheng. Det er veldig stas å få en sånn pris. Det er kjekt at folk ser hva vi gjør i europeisk volleyball, sier Anders Mol til NTB.

Duoen er allerede som 24- og 25-åring det mestvinnende europeiske laget gjennom tidende.

– Det er veldig stas. Det er en stor pris i volleyballmiljøet, og det er gøy å vinne den etter en god sesong, sier makker Sørum.

Anders Mol og Christian Sørum får gullmedaljen under medaljeseremonien etter at de vant OL-finalen i sandvolleyball.

Faren til Anders Mol, pappa og trener Kåre Mol, vant prisen for årets trener. Heller ikke den prisen var veldig uventet siden den går til treneren til laget som har prestert best. Han var til stede og mottok begge prisene.

– De kom ikke utenom oss i år selv om de hadde villet, ler Mol, som legger til at det er en utrolig hyggelig pris å få.

– Meget fortjent

Etter en sesong hvor den norske duoen sikret Europas andre OL-gull i sandvolleyball for menn, og hvor de tok sitt fjerde strake EM-gull like etter, er det ikke vanskelig for de to å sette pris på Kåre Mol.

– Det er meget fortjent. Pappa har vært en vanvittig viktig brikke i hele det prosjektet fra 2015 med drømmen om å komme oss til Tokyo. Han har lagt til rette hvert eneste år for at vi skal bli best mulig. Det har han virkelig lykkes med, sier sønnen Anders.

Ikke til Italia

Det er andre gang Kåre Mol får prisen for årets trener av CEV. Forrige gang var i 2019.

I Slovenia skal Kåre Mol også holde innlegg på en trenerkonferanse dagen etter gallaen.

Til verdenstourfinalen på Sardinia i Italia skal han ikke. Der blir det Jetmund Berntsen som blir superduoens trener.