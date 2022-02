Premier League-stjerne sparket katten - unnskylder seg

West Ham-spilleren lot broren filme seg mens han sparket kjæledyret sitt.

FORDØMMES: West Ham-spiller Kurt Zouma.

Det er i en video publisert på Snapchat at West Ham-stopperen er slem mot katten mens han lar broren filme det hele. Han slipper katten og sparker den bortover kjøkkengulvet, skriver The Sun, og han kaster også sko etter pusen.

Den franske spilleren har beklaget, lagt seg flat og sier det ikke finnes unnskyldninger for hans oppførsel. Han sier også at det var en engangshendelse og at han forsikrer alle om at kattene hans har det bra og er elsket av hele familien.

Klubben han representerer, West Ham, tar også kraftig avstand fra oppførselen i en pressemelding.

– West Ham fordømmer uforbeholdent handlingene til spilleren vår i en video som har sirkulert på nettet. Vi har snakket med Kurt og vil behandle saken internt, men vi vil gjøre det klart at vi på ingen måter går god for dyremishanding.

Zouma startet karrieren i St. Etienne, og kom til West Ham før 2021-sesongen. Han har også spilt 11 landskamper for Frankrike.