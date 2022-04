«Idioten» Skarsem løftet nederlagsdømte RBK: – Hele Fotball-Norge har flirt og kost seg

BODØ (VG) I over to uker har Kjetil Rekdal (53) visst hvordan Rosenborg-laget skulle opptre på Aspmyra. Men at planen inneholdt Olaus Skarsem (23), var en tilfeldighet.

FRONTFIGUR: Olaus Skarsem er på vei tilbake til egen halvdel mens Carlo Holse (nummer 10), Tobias Børkeeiet og Erlend Dahl Reitan fortsatt feirer Børkeeiets mål mot Bodø/Glimt i serieåpningen søndag.

Etter en forsesong der Rosenborg har slitt med resultatene og Skarsem har trøblet med skade, sto 2–2 i seriepremieren mot Bodø/Glimt stort sett i kontrast til forhåndstipsene:

At Kjetil Rekdals nederlagsdømte RBK-utgave greide – iallfall i perioder – å kjempe fryktede Bodø/Glimt ut av spillestilen. At Tobias Børkeeiet scoret to mål i samme kamp, hans andre og tredje i karrieren i ligasammenheng. Og at Olaus Skarsem var inne i startoppstillingen.

Ikke bare var han inne, han var tidvis dominant – og får 7 poeng og BB-stempel på VG-børsen i skarp konkurranse med tomålsscorer Børkeeiet, Skarsems sidemann på midtbanen.

– Hele Fotball-Norge har flirt og kost seg med at vi har gjort det dårlig i oppkjøringen. Det har vi brukt for alt det er verdt. Vi vet hvor gode vi er. Vi har brukt det så mye vi bare kan, beskriver Olaus Skarsem etter ligastarten.

Rosenborg-trener Rekdal bekrefter overfor VG at planen var som man så på treningene mot slutten av uken: Per Ciljan Skjelbred skulle startet på midtbanen. Men Skarsem gikk inn da veteranen ble hjemme med omgangssyke.

Men det man ikke har sett på trening, er at Rosenborg gikk ut i 3–5–2 og altså puttet en ekstra spiller inn på midtbanen.

– I dag spiller vi med plan B på formasjon. Det bestemte vi oss på Marbella og holdt det skjult. Vi så Bodø/Glimt mot AZ og fant vi ut at det ville vært j..... artig å prøve 3–5–2. Det gir dem store problemer, trodde vi – og det stemte, analyserer Rekdal.

Skarsem kaller det «en utrolig bra gameplan». Keeper André Hansen sier at de aldri forlot den planen, uavhengig av at stillingen spratt fra 1–0 til 1–2 underveis. Mens lagkaptein Markus Henriksen tror han aldri har opplevd å være mer underdog som Rosenborg-spiller noen gang enn det han følte de var på Aspmyra søndag kveld.

– Hele tiden har vi hatt fokus på å være klare til seriestart. Vi har fordelt spilletid og jobbet med ting vi kommer til å få til bedre etter hvert, påpeker Rekdal.

Det er ingen hemmelighet at han jaktet en ekstra offensiv forsterkning inn mot seriestarten. Denne uken var svenske Alexander Kakaniklic nær ved å bli RBK-spiller. Og i nesten hele vinter har Rekdal prøvd å få gamleeleven Kristian Eriksen fra HamKam.

Det kunne isåfall skjøvet Olaus Skarsem lengre bak i spilletidskøen på Lerkendal.

– Litt vanskelig å si. Slik jeg har sett ham, har han spilt mest på høyresiden og jeg på venstre. Når du spiller i Rosenborg, trenger du god konkurranse. Nå ble det ikke sånn at han (Eriksen) ble hentet og håper jeg kan dekke en rolle som trenerne ville at han skulle tatt, sier Skarsem til VG.

– Har du tenkt at det ville vært dårlig nytt for deg hvis Eriksen kom til Rosenborg?

– Både og. Jeg vet at det skal være god konkurranse i Rosenborg. Da går det en liten F i meg. At jeg skal vise at jeg er god nok, at jeg skal ha den plassen, svarer han.

Rekdal er riktignok ikke med på at en eventuell ekstra angrepsspiller i troppen hadde hatt noe å si for spilletiden til Skarsem.

– Neida! Da vi kom til Rosenborg, var Skarsem en av de viktigste spillerne vi så på. Han er litt annerledes, han er mer ekkel å spille mot, han dekker rom, han kan dra av folk, han står godt på bena. Så ble han skadet, hang etter og kommet nå på slutten, sier Rekdal om midtbanespilleren med det karakteristiske hårbåndet som har vært i full trening en snau måneds tid etter skaden.

23-åringen fra Melhus er et egenutviklet produkt, men som tok omveien til Rosenborg-laget gjennom opphold i Ranheim (lån) og Kristiansund (salg). Sportssjef Mikael Dorsin hentet ham fra Møre på en såkalt tilbakekjøpsavtale i fjor sommer.

– Det bor veldig mye i Skarsem. I tillegg er han litt sånn «idiot». Han har den «poweren», han kan være litt småfrekk og ekkel. Men er også en veldig god ballspiller, sier lagkaptein Markus Henriksen.

