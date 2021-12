Formel 1-krangelen fortsetter: – Vi føler at vi ikke blir likt behandlet

DUBAI (VG) Flere timer etter Formel 1-dramaet i Saudi-Arabia søndag kveld fikk Max Verstappen (24) en ny tidsstraff. Red Bulls Helmut Marko mener at de blir urettferdig behandlet i forhold til rivalen Mercedes.

RIVALENE: Lewis Hamilton jubler over seier i Saudi-Arabia, mens Max Verstappen er noe betenkt bak ham. De ligger likt i poeng foran siste VM-runde til helgen.

Max Verstappen og Lewis Hamilton (36) ligger likt poengmessig foran årets siste VM-løp, som går førstkommende helg i Abu Dhabi. Red Bull-føreren ligger foran på flere seirer enn Hamilton.

TV-bildene viste en rasende Mercedes-sjef Toto Wolff under løpet, og Red Bull-kollega Christian Horner og hans nærmeste var ikke mindre opprørte. Etter løpet fortsatte skittkastingen mellom de to toppteamene.

Under løpet fikk Verstappen en fem sekunders tidsstraff, som ikke betydde noe for resultatlisten. Flere timer etter at løpet var ferdig, fikk Max Verstappen en ny tidsstraff fra FIA. Denne gang var den på ti sekunder, og skyldtes episoden der Lewis Hamilton kjørte inn i bakenden på nederlenderens bil. Juryen mente at Verstappen gjennom sin kraftige oppbremsing var skyld i den lille kollisjonen. Skadene på bilene var imidlertid ikke verre enn at begge kunne fortsette til mål.

Heller ikke denne straffen endret noe på resultatlisten - Verstappen beholdt sin 2. plass bak vinner Hamilton.

Red Bull-rådgiver Helmut Marko er ikke enig i avgjørelsen.

– Våre ingeniører kan bevise at Max ikke drev noen form for «bremsetest», som Hamilton påstår, sier han ifølge motorsport.com.

– Da Hamilton krasjet inn i bilen, laget han uheldigvis to kutt i bakhjulet. Dette var såpass ille at vi ikke kunne angripe mer. Vi måtte kjøre forsiktig.

Marko kritiserte også - i likhet med Verstappen selv - at Hamilton la seg langt bak ved den ene restarten - med tanke på temperatur på dekkene.

– Sebastian Vettel ble straffet da han gjorde det samme i Ungarn, mener Marko.

MERCEDES vs. RED BULL: Lewis Hamilton (Mercedes, t.v.)Helmut Marko og Max Verstappen (Red Bull) og Valtteri Bottas (t.h.) avbildet på podiet etter sommerens løp i Østerrike.

– Med denne manøveren forberedte Hamilton sine dekk bedre for starten.

– Så presset han Max ut, uten noen reaksjon. Så vi føler at vi ikke blir likt behandlet, sier alltid frittalende Helmut Marko ifølge motorsport.com.

Både Verstappen og Hamilton uttalte seg relativt behersket etter løpet. Men på pressekonferansen etterpå innrømmet den britiske verdensmesteren:

– Det var vanskelig å holde seg kald ute på banen der.

Hamilton snakket ifølge Autosport om at det er bare noen få førere han har møtt gjennom tidene som har gått «over grensen».

På spørsmål om Verstappen som er en av dem som har gått over grensen, svarte Lewis Hamilton:

– Han er helt klart over grensen. Jeg har unngått kollisjon så mange ganger med den fyren. Jeg har ikke alltid noe imot å være den som gjør det. Fordi du lever for å kjempe en annen dag, noe jeg tydeligvis gjorde.

Max Verstappen på sin side kom etter løpet med kraftige beskyldninger mot juryen og FIA. Han ble av Formel 1-supporterne kåret til «dagens fører».

– Heldigvis har fansen en klar mening om racing, for det som skjedde i dag, er utrolig, sier Verstappen ifølge motorsport.com.

– Jeg prøver bare å kappkjøre. Denne sporten handler i disse dager mer om straffer enn om racing, mener nederlenderen.

– For meg er ikke dette Formel 1, men fansen likte det i det minste.

I møte med media senere på kvelden var han likevel noe mer diplomatisk:

– Det skjedde mange ting som jeg ikke er helt enig i, men det er som det er.