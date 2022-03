Saltvik Pedersen vant nok et gull: – Kan leve lenge på dette

Jesper Saltvik Pedersen forsvarte favorittstempelet og tok et nytt gull i Paralympics. Torsdag var han utilnærmelig i storslalåm.

Jesper Saltvik Pedersen var overlegen i storslalåmkonkurransen i Paralympics.

Jesper Saltvik Pedersen har levert et godt Paralympics.

Karmøybuen deltar i klassen for sittende.

Hans største konkurrent Joreoen Kampschreur kjørte ut før Pedersen satte i gang. Ved første mellomtid hadde Pedersen økt ledelsen. Han fortsatte å øke, gjorde ingen store feil og kunne juble med en differanse ned til 2.-plassen på 3,30 sekunder.

René De Silvestro tok sølvet, mens hjemmehåpet Liang Zilu endte på bronseplass.

– Det er det jeg kanskje håpet på etter at det gikk så bra i VM, men samtidig var VM over all forventning. Å klare å gjøre det samme her er ganske kult. Jeg kan leve lenge på dette, sa Pedersen til NRK.

I VM ble det tre gull og to sølv.

Medalje i alle øvelser

Før finaleomgangen hadde Pedersen en ledelse på 1,09 sekunder til nederlandske Kampschreur, men han kjørte ut i 2. omgang. Til bronseplass var differansen hele 2,11 sekunder. Presset taklet han på imponerende vis.

Pedersen har med det medalje i alle øvelser han har deltatt i. Han startet medaljefangsten med sølv i utforkonkurransen lørdag. Deretter ble det gull i superkombinasjonen og super-G.

22-åringen kom til torsdagens konkurranse som regjerende mester fra forrige Paralympics.

– Gjort nesten alt rett

– Det er mye trening som ligger bak. Vi har nok mest dager på ski av alle landslagene. Vi trener utrolig mye på de rette tingene, og vi la en veldig god plan inn mot VM og Paralympics. Vi har nesten gjort alt rett, sa Pedersen.

Fortsatt gjenstår slalåm for Pedersen under lekene i Kina. Den skal kjøres søndag.

Marcus Nilsson Grasto, som konkurrerer i stående klasse, var på 25.-plass etter første omgang. Etter 2. omgang ble fasiten 24.-plass for nordmannen. Santeri Kiiveri vant.