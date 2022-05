Nordland-politiet dropper Aspmyra-saken

Politiet i Nordland har henlagt saken hvor Bodø/Glimt anmeldte Romas keepertrener Nuno Santos etter kampen på Aspmyra 7. april.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Det opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Det var i spillertunnelen Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Santos barket sammen. Politiet har etterforsket saken og henlagt den med en straffrihetsbestemmelse i medhold av straffeloven.

«I korthet begrunnes dette med at en kroppskrenkelse er gjengjeldt med en kroppskrenkelse», heter det i pressemeldingen.

Knutsen har innrømmet at han la Santos i bakken etter at portugiseren hadde tatt en form for kvelertak på ham. Hendelsen skjedde etter Glimts 2-1-seier i den første av to kvartfinalekamper mot Roma i conferenceligaen.

Politiet i Norland har henlagt saken mot Romas keepertrener Nuno Santos (t.v.) etter bråket på Aspmyra 7. april.

Etter den mye omtalte episoden i spillertunnelen la Roma all skyld på Glimt-treneren. Bodø-klubben har på sin side hevdet hardnakket at Santos må bære ansvaret for det som skjedde. En video av seansen ble lekket. Seriemesterne valgte i etterkant å anmelde Santos.

Begge ble suspendert til returmøtet i Roma. Senere ble de utestengt i ytterligere to europacupkamper.

Roma vant 4-0 i returoppgjøret og tok seg videre til semifinalen. Siden har José Mourinhos mannskap spilt seg til finale i conferenceligaen.