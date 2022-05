Marerittkamp for Arsenal: Rødt kort og stortap mot Tottenham

(Tottenham – Arsenal 3–0) Martin Ødegaard og co. kunne sikre den gjeve fjerdeplassen i Premier League, men borte mot Tottenham gikk alt som kunne gå galt, galt.

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

I stede for å sikre fjerdeplassen, inviterte de heller Tottenham inn i kampen om spill i Champions League neste sesong. For med to kamper igjen, skiller det nå ett poeng mellom de to lagene.

– Det var tøft, lite flyt og vi fikk ingenting gratis. Men vi er ferdig med denne matchen og må se fremover, vi har alt i egne hender og hvis vi vinner to matcher er vi topp fire, oppsummerer Ødegaard til TV 2.

Arsenal-sjef Mikel Arteta gikk enda hardere til verks enn lagets kaptein.

– Hvis jeg sier det jeg tenker ​​blir jeg suspendert i seks måneder. Jeg vet ikke hvordan jeg skal lyve, så jeg foretrekker å ikke si hva jeg synes, sier Arteta til Sky Sports.

Slik gikk det til:

21 minutter ut i den første omgangen gikk Cedric til mot Son inne i egen 16-meter. Dommeren nølte ikke ett sekund, det gjorde heller ikke Harry Kane fra straffemerket. 1–0 til hjemmelaget og marerittet starter.

Fem minutter senere fikk Rob Holding gult kort for holding. Ikke skjebnesvangert, enda. Men da samme mann, syv minutter senere, slang en albue i ansiktet på Son, ble det skjebnesvangert. Arsenal-spilleren fikk sitt andre gule og marsjordre.

– Jeg løp inn i rommet, men Rob brøt løpet, og om ballen kommer eller ikke, så var det en farlig duell for meg. Det var helt klart gult kort, sier Son til Sky Sports.

Da fanget kameraet opp en Ødegaard med hoftefeste som noe oppgitt og noe usikker stirret ut i luften.

Og vondt ble til verre for gjestene. På corner ikke lenge etter, stusset Rodrigo Bentancur en innoverskrudd ball videre. Den fikk retning mot bakerste stolpe, og der kom Kane flygende lavt og stanget inn 2–0.

Flere mål ble det ikke før pause, men like etter var hjemmelaget i scoringshumør igjen. På nok et angrep endte ballen opp hos Kane som var nære ved å få sendt av gårde et skudd, men Gabriel fikk i siste sekund taklet ballen bort fra ham.

Men ikke lengre enn til Kanes lagkamerat Son, som enkelt og trygt satte ballen i nettet bak Aaron Ramsdale til 3–0.

– Det er alltid deilig å vinne, men spesielt dette derbyet, sier Son til Sky Sports.

Dermed sikret hjemmelaget seg sin største seier mot Arsenal siden 2008.

Fakta Kamper med seiersmargin 3 mål eller mer i Nord-London-derby siste 40 år: 4. april 1983 i First Division (øverste divisjon på det tidspunktet): Tottenham – Arsenal 5–0.

16. november 2002 i Premier League: Arsenal – Tottenham 3–0.

2. desember 2006 i Premier League: Arsenal – Tottenham 3–0.

22. januar 2008 i ligacupen: Tottenham – Arsenal 5–1.

31. oktober 2009 i Premier League: Arsenal – Tottenham 3–0.

21. september 2010 i ligacupen: Tottenham – Arsenal 1–4.

26. februar 2012 i Premier League: Arsenal – Tottenham 5–2.

17. november 2012 i Premier League: Arsenal – Tottenham 5–2. Les mer

For selv om Arsenal tidvis hevet seg i den andre omgangen, og Ødegaard ti minutter før slutt gikk på skudd fra inne i 16-meteren, endte det med tre poeng til Tottenham.

Dermed skiller det som nevnt ett poeng mellom de to lagene i kampen om fjerdeplassen. To kamper gjenstår for både Arsenal og Tottenham.

Arsenal gjester Newcastle 16. mai og tar imot Everton hjemme i siste serierunde 22. mai.

– Dagens kampen er historie. Nå er det Newcastle. Dette er glemt. Det forsvant ut av våre hender og vi må akseptere det. Nå må vi være laget du så fra begynnelsen. Det er smertefullt. Men vi har en kjempekamp på mandag, så vi skal prøve å slå dem, sier Arteta om innspurten av Premier League.

Tottenham på sin side tar imot nedrykkstruede Burnley 15. mai og gjester Norwich i siste serierunde.

Publisert: 12. mai 2022 22:35 Oppdatert: 12. mai 2022 23:08