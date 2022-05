Haalands agentbyrå til VG: – Alt vil være normalt

Mino Raiola har i flere år tatt seg av sentrale forhandlinger rundt Erling Braut Haaland (21). Agentbyrået forteller at det ikke vil gjøres store endringer i bedriften etter dødsfallet.

STØTTET SEG PÅ RAIOLA: Storklubbene har ligget etter Erling Braut Haaland i lang tid. Raiola var en viktig brikke i den ventende overgangen.

VG har vært i kontakt med Raiolas advokat, Rafaela Pimienta. Hun har jobbet tett på den avdøde 54-åringen innad i agentbyrået, som drives fra Monaco. Pimienta har tatt seg av det juridiske i forbindelse med flere av fotballverdenens største overganger de siste årene.

Hun forteller at mye vil forbli det samme i agentbyrået, selv uten hovedpersonen.

– Det vil ikke være noen endringer med bedriften. Alt vil forbli likt, sier Pimienta til VG.

I BEGIVENHETENS SENTRUM: Mino Raiola har vært en stor skikkelse i fotballverden i mange år.

Raiola har representert Braut Haaland siden 2018 og forhandlet jærbuens kontrakter med både Red Bull Salzburg fra januar 2019 og Borussia Dortmund året etterpå.

Både Haaland selv og far Alfie Haaland tok til sosiale medier for å hedre Raiola på dagen dødsfallet ble kjent.

– Hvil i fred. Den beste, skrev Alfie Haaland på Twitter.

– Den beste, skrev Haaland etterfulgt av et hjerte på Instagram - under et bilde av 21-åringen og Raiola.

Den italienske advokaten tilbakeviser at Raiolas bortgang vil påvirke Braut Haalands fremtid og klubbvalg. Det er ventet at 21-åringen tar en avgjørelse rundt hvilken klubb han spiller i neste sesong om kort tid.

– Alt vil være normalt hvis det blir noen overgang, svarer hun kort.

Flere medier, blant andre britiske Daily Mail, har spekulert i om Raiolas sønn, Mario, vil få en større rolle i agentfirmaet.

Pimienta er imidlertid ordknapp rundt rollefordelingen.

– Her vil det ikke bli noen endringer, sier advokaten, som har vært en av Raiolas tetteste medarbeidere i flere år.

Agentbyrået er en liten familiebedrift med base i fyrstedømmet. Raiolas sønn Mario og nevø Vincenzo har begge allerede sentrale roller i bedriften.

I tillegg består bedriften av superagentens nære venn José Fortes Rodriguez, advokat Pimienta og presseansvarlig Enrica Tarchi.

Raiola kunne legge bak seg tre tiår som fotballagent. Det store gjennombruddet kom etter han inviterte en ung Zlatan Ibrahimovic til lunsj på slutten av 90-tallet. De fant tonen nesten umiddelbart, og Raiola har fulgt svensken gjennom hele karrieren.

MANGE ÅR SAMMEN: Her er Zlatan Ibrahimovic (t.v.) sammen med Mino Raiola og AC Milan sin daværende visepresident tilbake i 2010.

Ibrahimovic har foreløpig forholdt seg taus etter dødsfallet.

Den avdøde fotballagenten har hatt flere av fotballens største stjerner som klienter. Blant disse er Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti og Mario Balotelli.