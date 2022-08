Gjør store endringer på PGA-touren: – De var nødt til å reagere

En forpliktelse fra de beste spillerne til å spille et utvalg turneringer, garanti for minst en halv million dollar til alle spillere og enorme pengepremier. Det er noe av det gjør PGA-touren nå gjør for å holde på stjernene.

ENDRINGER PÅ VEI: Med Tiger Woods som en sentral figur, har toppspillerne på PGA-touren vært med på å jobbe frem flere endringer. Her er Woods og Viktor Hovland sammen etter Hovlands seier i Woods’ veldedighetsturnering på Bahamas i fjor.

– De var nødt til å reagere for å stoppe blødningen, sier Viaplays golfkommentator Joakim Mikkelsen til VG.

Med stadig flere stjernespillere på vei over til den nystartede «superligaen» LIV Golf - som har fått kritikk for sportsvasking fordi de er finansiert av Saudi-Arabia - mener Mikkelsen at de varslede endringene viser at blant andre Phil Mickelsons kritikk om grådighet fra PGA-tourens side har hatt rot i virkeligheten.

Selv er han usikker på endringene som ble lagt frem onsdag er til det positive for golfen, men sier PGA-touren ikke hadde noe valg.

Utad har Tiger Woods og Rory McIlroy vært blant de mest sentrale figurene for PGA-touren i kampen mot LIV.

– Når du har de gigantene i hjørnet ditt og de fleste av de beste, så virker det som om de omsider har tatt trusselen på alvor, sier Mikkelsen.

LIV Golf svarte ifølge Golf Magazine-journalist Dylan Dethier og golfjournalist Alan Shipnuck med følgende uttalelse:

– LIV Golf er tydeligvis det beste som har skjedd for karrieren til profesjonelle golfspillere.

En av endringene som PGA-touren gikk ut med er at «toppspillerne» har forpliktet seg til å spille minst 20 turneringer i året og 17 av dem skal være turneringer hvor de alle samles. I tillegg må de spille minst tre valgfrie turneringer til.

Blant de 17 satte turneringene skal det opprettes fire nye turneringer, som alle skal ha minst 20 millioner amerikanske dollar (194 millioner norske kroner) i premiepenger.

– Det er helt sprø summer man driver og operer med, men det er der man har kommet, sier Norges første spiller på PGA-touren og nå Discovery-kommentator Henrik Bjørnstad.

Fakta 17 storturneringer Disse 17 turneringene har toppspillerne forpliktet seg til: Sentry Tournament of Champions – premiepott på 146 millioner kroner

The Genesis Invitational – premiepott på 194 millioner kroner

Arnold Palmer Invitational – premiepott på 194 millioner kroner

The Memorial Tournament – premiepott på 194 millioner kroner

WGC-Dell Match Play – premiepott på 194 millioner kroner

The Players Championship – premiepott på 243 millioner kroner

Majorturneringene: The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open

Sluttspillet i FedEx-cupen: FedEx St. Jude Championship (premiepott på 194 millioner kroner), BMW Championship (premiepott på 194 millioner kroner) og Tour Championship (samlet bonuspott på 728 millioner kroner).

Fire nye turneringer, som vil ha en premiepott på minst 194 millioner kroner hver Totalt blir det 315 millioner amerikanske dollar, 3,06 milliarder norske kroner, i premiepenger på de 13 turneringene i regi av PGA-touren. I tillegg kommer da premiepengene i majorturneringene. I 2022 var det mellom 136 millioner norske kroner og 170 millioner norske kroner i premiepenger i hver av de fire majorturneringene. Les mer

I forrige uke meldte flere Fire Pit Collective at 23 av toppspillerne på PGA-touren var samlet i et møte – et møte som skal ha blitt ledet av Tiger Woods.

Ifølge Eurosport skal også norske Viktor Hovland vært blant spillerne som var med på møtet. I etterkant skal spillerne ha lansert et forslag til ledelsen i PGA-touren og onsdag presenterte altså PGA-touren en rekke endringer før neste sesong.

I GANG: LIV Golf har hatt sine første turneringer i sommer. Her jubler svenske Henrik Stenson for seier i turneringen som ble spilt i New Jersey i slutten av juli.

PGA-touren skriver at toppspillerne vil defineres som spillerne som under dagens regelverk og et nytt varslet regelverk kommer topp 20 på «Player Impact Program» (PIP) – et mål på hvor populære spillerne er blant golffans.

Det er ikke kjent om Viktor Hovland, som er nummer 11 på verdensrankingen, vil være definert som en toppspiller etter en slik definisjon. Tidligere har det kun vært ti spillere som har fått PIP-penger. Nå skal det økes til 20 og den totale potten til de 20 spillerne er på hele 100 millioner amerikanske dollar (970 millioner norske kroner) for både 2022 og 2023.

I tillegg til de nye planene for toppspillerne, vil også alle fullverdige medlemmer av PGA-touren være sikret minst 500.000 amerikanske dollar (4,85 millioner norske kroner) årlig. Det vil da fungere slik at spillerne som spiller inn mindre enn nevnte beløp får dekket differansen direkte fra PGA-touren.

– Tror du Viktor Hovland vil være blant disse som defineres som en toppspiller, Bjørnstad?

– Det tror jeg absolutt. Viktor er godt likt blant spillere og fans, så han er nok høyaktuell til å være blant de 20, sier den tidligere golfproffen.

Sjefen for PGA-touren, Jay Monahan, sier på en pressekonferansen onsdag at spillerne som har meldt overgang til LIV Golf, blant andre Phil Mickelson, Dustin Johnson og Brooks Koepka, ikke vil være velkomne tilbake på PGA-touren.

– Hver spiller har hatt et valg. Jeg respekterer valgene deres, men de har selv tatt det. Vi har tatt vårt valg. Vi vil fortsette å fokusere på tingene vi har kontroll på og bli sterkere og sterkere, sier Monahan.

PS! Torsdag startet Tour Championship, hvor Viktor Hovland er én av 30 ryttere spillere som har kvalifisert seg. Vinneren stikker av med 18 millioner dollar, rundt 174 millioner norske kroner. Hovland ligger etter to runder på en delt 21. plass.